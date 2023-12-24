CHP'den TBMM'de 'kapalı oturum' çağrısı

TBMM CHP Grup Başkanlığı, Genel Başkan Özgür Özel'in de imzasıyla bölücü terör örgütünün saldırılarına ilişkin bir açıklama yayımladı. Terörün lanetlendiği açıklamada, "Ülkemiz 22-23 Aralık 2023 geceleri gelen kara haberlerle sarsılmıştır. On iki vatan evladının şehit düştüğü alçak saldırılar terörün kirli yüzünü bir kez daha göstermiştir. Terörü, hain terör örgütünü ve insanlık dışı yöntemlerini lanetliyoruz. Bu menfur saldırıları planlayan, azmettiren ve gerçekleştiren teröristler hiçbir zaman amaçlarına ulaşamayacaktır. Askerlerimizin can güvenliği ve yaralılarımızın sağlık durumu en başta gelen endişe kaynağımızdır. İki gece üst üste ayna bölgede 12 şehit verilmesi yanında, halen bölgede bulunan Mehmetçiklerimizin güvenliğinin tam olarak sağlandığına ilişkin sağlık bilgilerin kamuoyuyla paylaşılmaması, milletimizin acısını ve üzüntüsünü daha da artırmaktadır." ifadelerine yer verildi.



"İKTİDARI, DAHA FAZLA GECİKMEKSİZİN BU YÖNDE TUTUM ALMAYA DAVET EDİYORUZ"



TBMM'de kapalı bir oturum yapılması gerektiği belirtilen açıklamanın devamında, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler'in milletvekillerini bilgilendirmesi için çağrıda bulunularak, şöyle denildi:



"Bu geceden tezi yok, TBMM'nin hiç zaman kaybetmeden derhal bir kapalı oturum yapması ve Milli Savunma Bakanı'nın Gazi Meclis'e gelerek Milletvekillerini bilgilendirmesi zorunludur. Ancak bu oturum sonrasında bölgeden ve gelişmelerden kapsamlı ve doğru şekilde bilgi alan siyasi parti gruplarının ortak bir metin çalışması yapabileceğini düşünüyoruz. Hain saldırıların neden engellenemediğinin ve sorumluların ihmalleri olup olmadığının açıklığa kavuşturulmadan atılacak adımları şehitlerimizin hatırasına bir saygısızlık olarak değerlendiriyoruz. Bunun yanında, milletimizi tarifsiz bir üzüntüye ve eleme gark eden böylesine acı ve elim olayın ardından Ulusal Yas ilan edilmesi bütün toplumun ortak talebidir. İktidarı, daha fazla gecikmeksizin bu yönde tutum almaya davet ediyoruz. Terörün hedeflerine ulaşmasına asla müsaade etmeyeceğiz. Türkiye'nin bağımsızlığı ve bütünlüğü için mücadelemizi kararlılıkla sürdüreceğiz. Milletimizin başı sağ olsun." denildi.