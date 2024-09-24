CHP'den Yunanistan'ın Türk karasuları ihlaline tepki

CHP Genel Başkan Yardımcısı Yankı Bağcıoğlu, yaptığı yazılı açıklamada, son günlerde Yunanistan'a ait Sahil Güvenlik botlarının Türk karasularına yaptığı ihlallerin, sahillere çıkmaya kadar varan ciddi bir noktaya ulaştığını belirtti.



Bir Yunan botunun Türk sahiline kadar gelip, bir botu alması gibi "skandal bir olay" yaşandığını kaydeden Bağcıoğlu, "Bu olaylar, Türkiye'nin egemenlik haklarına açık bir saldırıdır ve kesinlikle hoş görülemez." değerlendirmesini yaptı.



Bağcıoğlu, Türkiye'nin sahil ve sınır güvenliğinin her zamankinden fazla dikkat ve ciddiyet gerektirdiğini kaydetti.

"GÜVENLİK GÜÇLERİ GÜÇLENDİRİLMELİDİR"



Yunanistan'ın adımları karşısında Türkiye'nin alması gereken tavrın açık olduğunu vurgulayan Bağcıoğlu, şu ifadeleri kullandı:



"Her türlü ihlale anında ve kararlı bir şekilde yanıt verilmelidir. Yunan botlarının Türk topraklarına kadar gelip bot götürmesi gibi bir olayda, sadece diplomatik kanalların kullanılması yetmez. Sahada da caydırıcı bir duruş sergilenmelidir. Böylesi kritik bir durumda sınır güvenliğini sağlamak en temel devlet görevidir ve ihmalkarlığın hiçbir mazereti olamaz. Kritik bölgelerde sürekli bot bulundurulması gerekmektedir. Gerektiğinde, diğer bölgelerden Ege Denizi'ne bot ve gemi kaydırılarak, bu bölgelerdeki güvenlik güçleri güçlendirilmelidir."



CHP'li Bağcıoğlu, İçişleri Bakanlığı tarafından tedarik edilen 7 bin 204 aracın içerisine, kritik bölgelerde kullanılmak üzere kısa menzilli, yüksek tespit hassasiyetine sahip seyyar radar sistemlerinin dahil edilmesi gerektiğini belirtti.