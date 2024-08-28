CHP'den Kılıçdaroğlu'na yönelik ifadeleri nedeniyle Tanju Özcan'a kınama

CHP YDK, parti genel merkezinde toplandı.



Toplantıda parti içi disiplin dosyaları ele alırken, önceki CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na yönelik ifadeleri nedeniyle disipline sevk edilen Tanju Özcan'ın dosyası da görüşüldü.



Kurulda, sözlü veya yazılı savunması ele alınan Özcan'a, 11 Temmuz'da sosyal medyada Kılıçdaroğlu'na yönelik yaptığı paylaşım nedeniyle oy birliğiyle kınama cezası verildi.

NE OLMUŞTU?

Kılıçdaroğlu geçtiğimiz ay kendisini eleştiren Tanju Özcan'a, sosyal medya üzerinden ''Gün olur ölüm vuku bulursa cenazeme katılmanı istemiyorum'' demişti.



Özcan ise “Cenazeye gelmem çünkü hoca helallik istediğinde ‘Hakkımı helal ediyorum’ diyemem” karşılığını vermişti.

Bu sözler üzerine CHP Yönetimi Özcan'ı disipline sevk etmişti.



