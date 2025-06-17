CHP'li 101 belediye başkanı toplanıyor

Cumhuriyet Halk Partili belediye başkanları yarın toplantıda bir araya gelecek. Toplantıya Genel Başkan Özgür Özel de katılacak.

CHP'li 101 belediye başkanı toplanıyor

Cumhuriyet Halk Partili 101 belediye başkanı Bandırma'da toplanacak.

Yarın gerçekleşecek toplantıya Özgür Özel başkanlık edecek.

Toplantıya Genel Başkan yardımcıları Ensar Aytekin ve Gökhan Zeybek, Belediyeler Birliği Başkanvekili ve Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın, Bilecik Milletvekili Yaşar Tüzün ve Parti Meclis Üyesi Ecevit Keleş katılacak.

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