CHP'li 101 belediye başkanı toplanıyor

Cumhuriyet Halk Partili 101 belediye başkanı Bandırma'da toplanacak.

Yarın gerçekleşecek toplantıya Özgür Özel başkanlık edecek.

Toplantıya CHP Genel Başkan yardımcıları Ensar Aytekin ve Gökhan Zeybek, Türkiye Belediyeler Birliği Başkanvekili ve Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın, Bilecik Milletvekili Yaşar Tüzün ve Parti Meclis Üyesi Ecevit Keleş katılacak.