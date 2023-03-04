CHP'li 11 belediye başkanından Kılıçdaroğlu'na destek

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in 6'lı masanın cumhurbaşkanı adayı belirleme süreciyle ilgili açıklamalarının ardından CHP'li 11 il belediye başkanı ortak açıklama yaptı.

"Ülkemizin içinden geçtiği bu zor günlerde bir yandan yurttaşlarımızın yaralarını sarmak adına çalışmalarımızı büyük bir gayretle sürdürüyor, bir yandan da Cumhuriyetimizin ikinci yüz yılında daha demokratik, daha zengin ve daha çağdaş bir Türkiye inşası yolunda mücadelemizi sürdürüyoruz." denilen açıklamada, "Umut dolu bu yolculukta Genel Başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu ile yürümekten gurur duyuyor ve kendisine sonuna kadar güveniyoruz. Bu yolculuğun sonunda zafere ulaşacağımıza da yürekten inanıyoruz. Biliyoruz ki milletimiz de hak, adalet ve demokrasi yolculuğumuzda bizleri ve Genel Başkanımız sayın Kemal Kılıçdaroğlu’nu asla yalnız bırakmayacaktır” ifadelerine yer verildi.

Açıklamada şunlar kaydedildi:

"Bizler Cumhuriyet Halk Partili 11 İl Belediye Başkanı olarak; ülkemizin içinden geçtiği bu zor günlerde bir yandan yurttaşlarımızın yaralarını sarmak adına çalışmalarımızı büyük bir gayretle sürdürüyor, bir yandan da Cumhuriyetimizin ikinci yüz yılında daha demokratik, daha zengin ve daha çağdaş bir Türkiye inşası yolunda mücadelemizi sürdürüyoruz.

Çok kısa bir süre sonra gerçekleşecek olan 13. Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri öncesi Genel Başkanımız sayın Kemal Kılıçdaroğlu’nun her fırsatta vurguladığı demokratik, eşitlikçi ve liyakate dayalı bir Türkiye kurma arzusu ve gayretini, bu süreçteki kararlı duruşunu, bütünleştirici tavrını heyecanla takip ediyor ve bizlerle çalışmalarımızı bu gayede şekillendiriyoruz.



Umut dolu bu yolculukta Genel Başkanımız sayın Kemal Kılıçdaroğlu ile yürümekten gurur duyuyor ve kendisine sonuna kadar güveniyoruz. Bu yolculuğun sonunda zafere ulaşacağımıza da yürekten inanıyoruz. Biliyoruz ki milletimiz de hak, adalet ve demokrasi yolculuğumuzda bizleri ve Genel Başkanımız sayın Kemal Kılıçdaroğlu’nu asla yalnız bırakmayacaktır. Kamuoyuna saygılarımızla."