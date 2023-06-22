CHP'li 81 il başkanından ortak açıklama

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, seçim sonrası parti örgütleriyle ilk toplantısını yaptı.

Dün yapılan ve seçim sonuçlarının ele alındığı toplantının ardından 81 il başkanı ortak açıklama yaptı.

Değişim tartışmalarına değinilen açıklamada, "Biz il başkanları olarak değişimden yana mıyız? Elbette." denildi.

Açıklamada, "Kişi bazlı kurtarıcı söyleminden kaynaklanan, yapısal ve işleyişsel eksikleri içermeyen değişim taleplerinin sağlıklı bir sonuç doğuramayacağı ortadadır." ifadeleri de kullanıldı.

İl başkanlarının açıklamasının tam metni şöyle: