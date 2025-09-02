CHP'li Alaattin Köseler ilk kez hakim karşısında

Tutuklandıktan sonra İçişleri Bakanlığı tarafından görevden uzaklaştırılan Beykoz Belediye Başkanı Alaattin Köseler'in de olduğu 26 kişi hakkında hazırlanan iddianame İstanbul Anadolu 17. Ağır Ceza Mahkemesi’nce kabul edildi.



3 Mart 2025 tarihinde tutuklanan Köseler'in de olduğu 26 kişi hakkında açılan davanın ilk duruşması bugün görülecek.



Köseler hakkıında "örgüt hiyerarşisi içinde ihaleye fesat karıştırmak", "nitelikli dolandırıcılık" ve "resmi belgede sahtecilik" iddiasıyla ceza istendi.

KÖSELER NE İLE SUÇLANIYOR?



Köseler hakkındaki suçlamaların odağında ise 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamalarında düzenlenen konserler var.



Belediye tarafından düzenlenen konserler sırasında hukuka aykırı işlemler ile çesitli usulsüzlükler yapıldığı iddia ediliyor.



Konserler için 20 milyon liralık ödeme gerçekleştirildiği öne sürülüyor. Öte yandan belediyenin özel kalem müdürünün rüşvet aldığı da iddialar arasında yer alıyor.



Köseler, bu iddiaları savcılık sorgusunda reddetmiş ve "Benim bu kadar yoğun, müdürlük ve personel sayısında yapılan iş ve işlemlerin ne şekilde olduğunu bilmem sözkonusu değildir." demişti.