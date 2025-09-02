CHP'li Alaattin Köseler ilk kez hakim karşısında
CHP'li tutuklu Beykoz Belediye Başkanı Alaattin Köseler'in de aralarında bulunduğu 26 kişi, "ihaleye fesat" ve "örgüt kurma" suçlamalarıyla ilk kez hakim karşısına çıkıyor.
Tutuklandıktan sonra İçişleri Bakanlığı tarafından görevden uzaklaştırılan Beykoz Belediye Başkanı Alaattin Köseler'in de olduğu 26 kişi hakkında hazırlanan iddianame İstanbul Anadolu 17. Ağır Ceza Mahkemesi’nce kabul edildi.
3 Mart 2025 tarihinde tutuklanan Köseler'in de olduğu 26 kişi hakkında açılan davanın ilk duruşması bugün görülecek.
Köseler hakkıında "örgüt hiyerarşisi içinde ihaleye fesat karıştırmak", "nitelikli dolandırıcılık" ve "resmi belgede sahtecilik" iddiasıyla ceza istendi.
KÖSELER NE İLE SUÇLANIYOR?
Köseler hakkındaki suçlamaların odağında ise 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamalarında düzenlenen konserler var.
Belediye tarafından düzenlenen konserler sırasında hukuka aykırı işlemler ile çesitli usulsüzlükler yapıldığı iddia ediliyor.
Konserler için 20 milyon liralık ödeme gerçekleştirildiği öne sürülüyor. Öte yandan belediyenin özel kalem müdürünün rüşvet aldığı da iddialar arasında yer alıyor.
Köseler, bu iddiaları savcılık sorgusunda reddetmiş ve "Benim bu kadar yoğun, müdürlük ve personel sayısında yapılan iş ve işlemlerin ne şekilde olduğunu bilmem sözkonusu değildir." demişti.
WHATSAPP'TAN İHALE YAZIŞMALARI
Belediyenin ihalelerine çağrılan 15 ana ve bunlara ait 60 alt şirketin beraber hareket ettiğini tespit edildi.
Şirket sahibi şüphelilerin ihalelere yönelik müdahaleleri, ise "Beykoz Kahvecisi" adıyla kurulan WhatsApp grubundaki yazışmalarda yer aldı.
Usulsüz faturalarla ilgili yazışmalarda "Beykoz için aldığımız faturalar var, onlar patlarsa kötü. Yabancı hiçbir firmadan bir şey almadık. Bu iş çorap söküğü gibi. Onlar bir yerden sorunlu fatura aldıysa ondan ona, ondan ona gider." ifadeleri kullanıldı.
ALAATTİN KÖSELER KİMDİR?
Köseler, 1960 yılında Paşabahçe’de doğdu. 3 kuşak Beykozlu bir ailenin çocuğu olan Köseler, ilkokul, ortaokul ve lise eğitimini Beykoz’da tamamladı.
1983 yılında Yıldız Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi’ni tamamladı. Ankara Mamak’taki Askerlik görevinin ardından Mimar Sinan Üniversitesi İç Mimarlık Bölümü’nde yüksek lisansa başladı.
TMMOB (Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği) üyesi olan Köseler, evli ve bir çocuk babası.
Köseler, 2024 yılında yapılan yerel seçimlerde CHP’den Beykoz Belediye Başkanı adayı oldu. Köseler, 68 bin 453 oy alarak Beykoz Belediye Başkanı seçildi ve görevi Murat Aydın’dan devraldı.
