CHP TBMM Grubu İstişare Toplantısı, İstanbul'da yapıldı. Toplantının ardından CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, basın toplantısı düzenledi.

Engin Altay'ın açıklamalarından satır başları; Polis kapı kapı dolaşıyorsa biz demokrasiden vazgeçmişiz demektir. CHP olarak demokrasi mücadelesi vermeye devam edeceğiz.

Bu yaşanan süreçte AK Parti'nin Türkiye'ye yaşattığı şu 10 günlük süreçten oldukta rahatsız olan AK Partili yöneticilere teşekkür ediyoruz. Dayanakları Büyükçekmece'de tutuklanmış bir nüfus memurudur. Bu memurun yazdığı 354 seçmenin seçmenlik hakkı donduruluyor.

Büyükçekmece'de sahte seçmen aranacaksa, Mevlüt Uysal'ın iki ayrı daireye kaydettirdiği 22 kişidir. Büyükçekmece'de usulsüz bir seçmen kaydı yapılmışsa bunun mimarı Mevlüt Uysal'dır. Nüfus müdürünün Yenikapı'daki fotoğrafları kamuoyunun hatırasındadır.

AKP'nin millet iradesini kabul etmesini bekliyoruz. Milletin iradesini sandıkta koruduk. CHP milletin iradesini masa başında vermeyecek güce sahiptir. İstanbul'un Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'dur.

YSK'ya bir çağrımız vardır: Geçmiş içtihatlara hareket etmek zorundadır. YSK baskılara boyun eğmemelidir. YSK seçimsiz Türkiye isteyen iktidarın oyuncağı olmamalıdır. YSK'nın alacağı karar Türkiye'de bir aydınlığa ya da zor ve karanlık geleceğe yol açacak durumdadır. YSK, kumpasa alet olmamak zorundadır. YSK Erdoğan'dan korkmak yerine Allah'tan korkmayı ve milletten utanmayı bilmek zorundadır.

Bu yaşananların Türkiye'yi dünyadan kopartacak kadar önemli olduğunun bilinmesini isteriz. Dünyada biz tek başımıza yaşamıyoruz. Dünyada milletler ailesi demokrasiyle yönetilmeyen ülkelerle ilişkileri kesiyor. Bu zarar 82 milyonun zararı olur. Sayın Erdoğan ısrarından vazgeçmelidir. Hep birlikte Türkiye'nin sorunlarına odaklanmalıyız diye düşünüyoruz.

Büyükçekmece'de polisler vatandaşlara zorla tutanak imzalatmak istediler. Dışarıda kendileri imzaladılar. Polisler Büyükçekmece'de ikamet etmediklerine dair sahte tutanak düzenledi. Polisler halkı taciz ettiler. Bizim iddiamız şu: Bize gelen bilgiler var, uyarılar var. Şimdi Büyükçekmece Emniyet Müdürlüğü'nün etrafı polislerle çevrilmişse bundan bir gariplik görüyoruz. Vatandaşın vermediği bilgileri düzenleyip YSK'ya iletileceğini düşünüyoruz. YSK'ya AK Parti dilekçe veriyor. Delili sonradan toplayıp getirmeye çalışıyor. Daha da garip olanı YSK'nın Büyükçekmece kararını ertelemesidir. Ne zamana ertelediğini de söylemedi. Seçmen kaydından dolayı geriye dönük seçim iptali kararı yok, olamaz.

Kesinleşmiş seçmen listesi üzerinden YSK'nın yapacağı işlem yok. Maltepe'de süreç çok ağır ilerledi. Eşit sayıda oyu olan diğer ilçelerle karşılaştırıldığı zaman dörtte biri oranında bir yavaşlık var. MHP ve AK Parti üyeleri hızlandırmaya itiraz ediyorlar. AK Parti burada zamana oynamak suretiyle halen bulamadığı sahte delilleri bulmak peşinde. Bizim tavsiyemiz 5 yıl sonraki seçimlere hazırlanmaları yönünde.

YSK'NIN OLASI SEÇİM İPTALİ KARARI

Seçim iptali kesinlikle bizim gündemimizde yok. Böyle bir konu görüşülmedi. Bir sonraki seçim 5 yıl sonra. Böyle bir konu Türkiye'nin gündeminde olabilemez.

Ekrem İmamoğlu'nun mazbatasını İstanbul halkı verdi. Yasal prosedürlerinin de yerine getirilmesini istiyoruz. Daha şimdiden İmamoğlu'nun 12 günü gasp edilmiştir. Mazbata için YSK üstündeki karabasanın dağılması bekleniyor. Maltepe bitse bile YSK yukarıdan talimat almadan mazbata konusunda sıkıntı yaşayacak.

Maltepe'deki sayımı yavaşlatarak YSK ve AK Parti güç birliği yapıyor. YSK'nın çok zorda olduğunu biliyorum. Sadi Güven çıksın Kızılay'da bir yürüsün bakayım. İnsanların yüzüne bakamaz. Maltepe'nin uzatılması mazbatanın verilmesine engel değildir. İstanbul İl Seçim Kurulu iki defa başvuru yapmamıza rağmen mazbata vermedi.

Basına kapalı toplantının ana gündemini, İstanbul'daki seçim sonuçları ve Yüksek Seçim Kurulunun alabileceği kararlar oluşturdu.



Toplantıya CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu da katılıdı.

