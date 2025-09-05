CHP'li Barış Yarkadaş için ihraç talebi

CHP 'de Gürsel Tekin'in ardından bir isim için daha ihraç talep edildi.

YAZILI SAVUNMA İSTENDİ



Konuyla ilgili Yüksek Disiplin Kurulu'nun yazdığı yazıya göre; CHP yönetimi 2 Eylül'de yaptığı MYK toplantısında Barış Yarkadaş'ı tedbirli olarak kesin çıkarma cezası istemiyle YDK'ya sevk etti.



Bu kapsamda Yarkadaş'ın dosyasının 26 Eylül'de görüleceği belirtildi.



Yarkadaş'tan 15 gün içinde yazılı savunma yapması istendi.

NE OLMUŞTU?



İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesi, 8 Ekim 2023 tarihinde gerçekleştirilen CHP 38. Olağan İstanbul İl Kongresi'nde seçilen başkan ve yönetimin tedbiren görevden uzaklaştırılmalarına, İl Başkanlığı'na geçici yönetim kurulu atanmasına karar vermişti.



Mahkemenin kararına göre, İstanbul İl Başkanlığı'na Gürsel Tekin, Zeki Şen, Hasan Babacan, Müjdat Gürbüz ve Erkan Narsap'tan oluşan bir heyet atanmıştı.



CHP'de bu 5 isim de kesin ihraç talebiyle tedbirli olarak Yüksek Disiplin Kurulu'na sevk edilmişti.