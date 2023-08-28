CHP'li Başarır: Daha seçimlere 7 ay var, görüşmeler olacak

CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in yerel seçimlere ilişkin çağrısını değerlendirdi.



Başarır, bir gazetecinin, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in "Ankara ve İstanbul için İmamoğlu ve Yavaş karşısına aday çıkarır mıyız, o gün geldiğinde bakarız." sözlerine yönelik değerlendirmesini sorması üzerine, 2019 seçimlerinde ittifak olarak başarılı sonuç aldıklarını söyledi.

Başarır, 11 belediye başkanının bu süre zarfında belediye bütçelerini halka aktardığını ve yüzlerini ağarttığını belirterek, "Gerek Meral Hanım gerek diğer partilerin liderleri bu ülkenin çok önemli sıkıntıları olduğunu söylüyor. İşte 2023'te yaşanan tiyatro sonucu herkes kandırıldı, bari halka hizmet eden belediyelerimizi koruyalım, kazanalım. Bu sebeple herkesin hassasiyet göstereceğini düşünüyoruz. Daha seçimlere 7 ay var, görüşmeler olacak, sürecek. Biz belediye başkanlarımızdan memnunuz, halk memnun, anketler öyle gösteriyor. Anketlerde belediye başkanlarımızın oylarının arttığını görüyoruz. O yüzden bunun kıymetini, demokrasi ve halk adına bilmez zorundayız." diye konuştu.