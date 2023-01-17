CHP'li Başarır ve İYİ Partili Türkkan'dan savunma istendi

TBMM Hazırlık Komisyonu, CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır ve İYİ Parti Mersin Milletvekili Lütfü Türkkan'ın dokunulmazlıklarının kaldırılmasına ilişkin yazılı savunmalarını vermek üzere tebligat gönderdi. İki milletvekiline yazılı savunma için 24 Ocak, sözlü savunma için 25 Ocak'a kadar süre verildi.

CHP'li Başarır ve İYİ Partili Türkkan'dan savunma istendi
CHP'li Başarır ve İYİ Partili Türkkan'ın fezlekeleri için Hazırlık Komisyonu kuruldu

'li Başarır ve İYİ Partili Türkkan'ın fezlekeleri için Hazırlık Komisyonu kuruldu

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CHP Mersin Ali Mahir Başarır ve İYİ Parti Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan'ın dokunulmazlıklarının kaldırılması için 'de kurulan Hazırlık Komisyonu, iki isme yazılı ve sözlü savunmaları için tebligat gönderilmesine karar verdi.

Geçen hafta Meclis Anayasa Adalet Karma Komisyonu, Başarır ve Türkkan'ın fezlekelerinin görüşülmesi için Hazırlık Komisyonu kurulmasına karar vermişti.

Bugünkü toplantının ardından Komisyon Başkanı Ali Özkaya, Başarır ve Türkkan'ın 24 Ocak'a kadar yazılı, 25 Ocak'a kadar sözlü savunma yapabileceğini söyledi.

CHP'li Başarır'ın Yalova Belediye Başkanı Vefa Salman'ın görevinden alınmasının ardından mahkeme hakimine gösterdiği tepki, İYİ Partili Türkkan'ın ise bir şehit yakınına sarf ettiği sözler nedeniyle dokunulmazlığının kaldırılması isteniyor.

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