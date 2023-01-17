CHP'li Başarır ve İYİ Partili Türkkan'dan savunma istendi

CHP'li Başarır ve İYİ Partili Türkkan'ın fezlekeleri için Hazırlık Komisyonu kuruldu Haberi Görüntüle

CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır ve İYİ Parti Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan'ın dokunulmazlıklarının kaldırılması için TBMM'de kurulan Hazırlık Komisyonu, iki isme yazılı ve sözlü savunmaları için tebligat gönderilmesine karar verdi.

Geçen hafta Meclis Anayasa Adalet Karma Komisyonu, Başarır ve Türkkan'ın fezlekelerinin görüşülmesi için Hazırlık Komisyonu kurulmasına karar vermişti.



Bugünkü toplantının ardından Komisyon Başkanı Ali Özkaya, Başarır ve Türkkan'ın 24 Ocak'a kadar yazılı, 25 Ocak'a kadar sözlü savunma yapabileceğini söyledi.



CHP'li Başarır'ın Yalova Belediye Başkanı Vefa Salman'ın görevinden alınmasının ardından mahkeme hakimine gösterdiği tepki, İYİ Partili Türkkan'ın ise bir şehit yakınına sarf ettiği sözler nedeniyle dokunulmazlığının kaldırılması isteniyor.