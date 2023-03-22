CHP'li Başarır ve İYİ Parti'li Türkkan'ın fezlekeleri Genel Kurul'da görüşülecek

CHP'li Ali Mahir Başarır ve İYİ Parti'li Lütfü Türkkan'ın dokunulmazlıklarının kaldırılmasına ilişkin karma komisyon raporu, yarın TBMM Genel Kurulu'nda görüşülecek.

CHP'li Başarır ve İYİ Parti'li Türkkan'ın fezlekeleri Genel Kurul'da görüşülecek
CHP'li Başarır ve İYİ Partili Türkkan'dan savunma istendi
CHP'li Başarır ve İYİ Partili Türkkan'dan savunma istendi Haberi Görüntüle

Anayasa Adalet Karma Komisyonu'nda, milletvekili dokunulmazlıklarının kaldırılmasına karar verilen CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır ile İYİ Parti Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan hakkındaki raporlar, yarın TBMM Genel Kurulu'nda görüşülmek üzere gündeme alındı.

Başarır ve Türkkan, Genel Kurul'da sözlü savunma yapabilecekleri gibi savunmalarını yapmak üzere başka bir milletvekili de tayin edebilecekler.

Eğer Genel Kurul'da milletvekillerinin dokunulmazlıklarının kaldırılması yönünde karar alınırsa sonrasında yargı süreci başlayacak.

NE OLMUŞTU?

CHP'li Başarır'ın Yalova Belediye Başkanı Vefa Salman'ın görevinden alınmasının ardından mahkeme hakimine gösterdiği tepki, İYİ Partili Türkkan'ın ise bir şehit yakınına sarf ettiği sözler nedeniyle dokunulmazlığının kaldırılması isteniyor.

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