CHP'li Başarır ve İYİ Partili Türkkan'ın fezlekeleri için Hazırlık Komisyonu kuruldu

TBMM Anayasa ve Adalet Karma Komisyonu'nda, CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır ve İYİ Parti Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan'a ait yasama dokunulmazlığı dosyalarının incelenmesi için Hazırlık Komisyonu kuruldu.

CHP, İYİ Parti ve HDP’nin komisyon üyelerinin katılmadığı toplantıda, AK Parti ve MHP’li üyeler yer aldı. Basına kapalı bir şekilde yapılan toplantıda iki milletvekilinin fezlekeleri okundu ve ardından beş kişiden oluşacak Hazırlık Komisyonu kurulması kararlaştırıldı.

Hazırlık Komisyonu'nun bir aylık çalışma süresi olacak.



Bu sürede iki milletvekilinin fezlekelerine konu olan suç unsurları değerlendirilecek ve hem Başarır’ın hem Türkkan’ın savunması istenecek.



Komisyon bir aylık çalışmanın ardından milletvekillerinin dokunulmazlıkları kaldırılması ya da kaldırılmaması yönünde bir ön rapor oluşturacak.