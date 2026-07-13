CHP'li başkan Hakan Bahçetepe ilk kez hakim karşısına çıkacak

Görevinden uzaklaştırılan Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hakan Bahçetepe'nin ve sekiz sanığın yargılandığı davanın ilk duruşması bugün görülecek.

Bahçetepe, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama, rüşvet ile haksız mal edinme, mal kaçırma veya gizlemekle suçlanıyor.

CHP 'li başkanın 24 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması isteniyor.

Dava İstanbul Adliyesi 35. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülmesi gerekirken duruşma, salon kapasitesinin yetersiz olması nedeniyle İstanbul 27. Ağır Ceza Mahkemesi salonunda görülecek.

İDDİALAR NELER?

İddianamede, Aziz Lal, Aziz İhsan Aktaş, Baki Aydöner, Erdal Celal Aksoy, Gözde Bahçetepe, Gürkan Dölekli, Hakan Bahçetepe, Seza Büyükçulha ve Özer Ayık şüpheli sıfatıyla yer alıyor.

Yine iddianamede Aziz İhsan Aktaş'ın etkin pişmanlık hükümleri kapsamında alınan ifadesine yer veriliyor .

Buna göre Aktaş, Gaziosmanpaşa Belediyesi'nden kazı izni alınabilmesi için Hakan Bahçetepe'ye Özer Ayık aracılığıyla 300 bin dolar verildiğini öne sürdü.

Bahçetepe ise suçlamaları reddederek Aziz İhsan Aktaş'ı tanımadığını, kazı izninin belediye meclisi ve ilgili komisyonların oy birliğiyle alındığını, rüşvet iddialarının gerçeği yansıtmadığını savundu.