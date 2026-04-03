CHP'li başkana yolsuzluk davasında hapis cezası

Seyhan ve Çukurova belediyelerindeki imar usulsüzlüğü iddialarına ilişkin tutuksuz 41 sanığın yargılandığı davada, aralarında Yüreğir Belediye Başkanı Ali Demirçalı'nın da olduğu 33 sanık 5 yıl 3 ay 10 gün ila 7 yıl 13 gün arasında değişen hapis cezalarına çarptırıldı.

Adana 10. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, haklarında adli kontrol tedbiri uygulanan tutuksuz sanıklardan İ.A. ve H.U. ile taraf avukatları katıldı. Yüreğir Belediye Başkanı Ali Demirçalı ile diğer sanıklar ise duruşmaya gelmedi.

12 YILA KADAR HAPİS CEZASI İSTENDİ

Esasa ilişkin mütalaasını tekrar eden cumhuriyet savcısı, dosya kapsamındaki mevcut delil durumunu dikkate alarak, Seyhan ve Çukurova belediyelerinde imar usulsüzlüğü yapıldığı gerekçesiyle 40 sanığın "rüşvet" ve "resmi belgede sahtecilik" suçlarından 6'şar yıldan 17'şer yıla kadar, Ali Demirçalı'nın ise "rüşvet vermek" suçundan 4 yıldan 12 yıla kadar hapisle cezalandırılması yönünde görüş sundu.

Savunması alınan sanıklardan H.U, rüşvet almadığını öne sürerek, "Benim mal varlığım kayıtlarda mevcuttur. Beraatime karar verilmesini istiyorum." ifadesini kullandı.

Diğer sanıkların avukatları da bilirkişi raporunda çelişkiler bulunduğunu ileri sürerek, beraat talep etti.

Mahkeme heyeti, sanıklardan Ali Demirçalı'yı "rüşvet vermek" suçundan 5 yıl 3 ay 10 gün, 32 sanığı ise "rüşvet" ve "resmi belgede sahtecilik" suçlarından 5 yıl 3 ay 10 gün ila 7 yıl 13 gün arasında hapis cezalarına çarptırdı.

Heyet, diğer sanıklar M.Ş.Ş, N.Y.K, T.A, A.Y, B.T, F.K. ve H.T'nin tape kayıtları ve bilirkişi raporları dikkate alınarak beraatine, itirafçı sanık İ.A. hakkında ise ceza verilmesine yer olmadığına hükmetti.

Heyet ayrıca 41 sanık hakkında yurt dışına çıkış yasağı tedbiri uygulanmasına da karar verdi.

43 SANIK HAKKINDA DAVA AÇILMIŞTI

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, Seyhan ve Çukurova belediyelerinde imar usulsüzlüğü yapıldığı iddiaları üzerine başlatılan çalışmada "rüşvet" ve "resmi belgede sahtecilik" suçlarına karıştıkları gerekçesiyle Çukurova Belediyesinin eski başkan yardımcısı, eski imar müdürü ve görevdeki imar müdürü, Seyhan Belediyesi başkan yardımcısı ve imar müdürü ile belediye personelinin de arasında olduğu 60 şüpheli gözaltına alınmıştı.

Zanlıların adreslerindeki 1 kilo 980 gram has altın, 1 kilogram gümüş külçe, piyasa değeri yaklaşık 4 milyon 100 bin liralık ziynet eşyası, 11 bin 370 dolar, 5 bin 700 avro, 17 bin 50 lira ve bir tabancaya el konulmuş, suçtan elde edildiği değerlendirilen mal varlıklarının satışının önlenmesi amacıyla şüphelilere ait 112 taşınmaz ve 37 araca yönelik mahkeme tarafından tedbir kararı uygulanmıştı.

Soruşturma kapsamında 17 şüpheli hakkında takipsizlik kararı verilmiş, Yüreğir Belediye Başkanı Ali Demirçalı'nın da arasında olduğu tutuksuz 43 sanık hakkında dava açılmıştı. Yargılamanın ara celsesinde tefrik ve birleştirme talepli iddianamenin kabul edilmesiyle sanık sayısı 41 olmuştu.