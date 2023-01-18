CHP'li başkanlardan İmamoğlu'na destek

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'na destek için CHP'li büyükşehir belediye başkanları İstanbul'a geldi.

Başkanlar, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ile birlikte Tuzla Aydınlık Evler Sosyal Konut Projesi'nde daire belirleme kura çekimine katıldı.

Ardından, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne giderek 2 yıl 7 ay hapis cezasına çarptırılan Ekrem İmamoğlu'na desteklerini gösterdi.

İmamoğlu, kendisini, hizmetten alıkoymaya çalıştıklarını, şike yapma gayreti içinde olunduğunu söyledi.

İBB Başkanı, ''Millet aleyhine şike yapma gayreti içerisinde olacaklar ki bizi durdurabilsinler. İstediğimiz soruşturmayı açarız, istediğimiz kararı aldırırız diye düşünen bu hilecilere, bu şikecilere milletin iradesine karşı darbe yapma girişiminizi boş çıkaracağımızı buradan söylüyorum.'' ifadelerini kullandı.



Projeleri milletin çıkarına hizmete geçirmeye devam edeceklerini belirtti.