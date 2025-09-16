CHP'li Bayrampaşa Belediyesi'ne operasyon: Adliyeye sevk edildiler

Cumhuriyet Halk Partili Bayrampaşa Belediyesi'ne yönelik soruşturma sürüyor. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında aralarında belediye başkanı Hasan Mutlu'nun da bulunduğu 48 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan isimler arasında Mutlu'nun yardımcıları da var. SUÇLAMALAR NELER? Dosyada şüpheli olarak yer alan diğer isimlere irtikap, rüşvet, nitelikli dolandırıcılık ve ihaleye fesat karıştırmak suçlamaları yöneltildi. Cumartesi sabahı başlayan operasyon kapsamında harekete geçen polis, 72 konut ve iş yerinde arama yaptı. Arama yapılan yerler arasında belediye binası da yer aldı.

