Makam odasında dayak iddiası: Gözaltına alınan CHP’li belediye başkanı adliyeye sevk edildi

Manisa'nın Cumhuriyet Halk Partili (CHP) Kula Belediye Başkanı Hikmet Dönmez makamında iki kişiyi dövdürdüğü iddiasıyla gözaltına alındı. Başkan Dönmez'in koruması ve şoförü ise darp ettikleri iddiasıyla tutuklanarak cezaevine gönderildi. Emniyetteki işlemleri tamamlanan başkan Dönmez, adliyeye sevk edildi.

Makam odasında dayak iddiası: Gözaltına alınan CHP’li belediye başkanı adliyeye sevk edildi

'li Kula Belediye Başkanı Hikmet Dönmez, belediyeden ihale alan özel bir firmanın yetkilileri M.U. ve H.D.'yi belediyeye çağırdı.

M.U. ve H.D.'nin Kula Belediyesinin adını kullanarak esnaftan para topladığı ve esnafı dolandırdığı iddiasıyla Başkan Dönmez firmayla olan sözleşmesini fes etmek istedi.

Bunun üzerine başlayan tartışmanın ardından firma yetkilileri M.U ve H.D., Başkan Dönmez'in şoförü M.O.A. ve koruması R.G. tarafından darp edilerek belediyeden dışarı çıkarıldı. Darp edilen M.U. ve H.D., Başkan Dönmez'in makam odasında darp edildiklerini iddia ederek polise başvurdu.

BAŞKAN DÖNMEZ GÖZALTINA ALINDI

Şikayet üzerine Başkan Dönmez ile şoför M.O.A. ve koruma R.G. gözaltına alındı. Kula İlçe Emniyet Müdürlüğündeki ifadelerinin ardından mahkemeye sevk edilen M.O.A. ve R.G. tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Öte yandan Başkan Dönmez'in, sözleşmesi fes edilmek istenen firma yetkilileri M.U. ve H.D. ile odada baş başa görüştüğünü ve firma yetkililerinin kendisine saldırması üzerine koruması R.G. ve M.O.A.'nın olaya müdahale ettiğini savunarak önce Kula Devlet Hastanesi'nden darp raporu aldığı ardından da emniyete giderek şikayetçi olduğu öğrenildi.

ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

İlçe Emniyet Müdürlüğündeki işlemleri tamamlanan Dönmez, sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi.

CHP Milletvekili Bekir Başevirgen de adliyeye gelerek gelişmelerle ilgili bilgi aldı.

NTV’yi sosyal medyadan takip edin

Twitter Facebook

TÜRKİYE HABERLERİ

Gaziantep’te eğlence mekanında kavga: 1 ölü, 6 yaralı

Gaziantep’te eğlence mekanında kavga: 1 ölü, 6 yaralı

İzmir’de çorbacıda silahlı kavga: 1 ölü, 2 yaralı

İzmir’de çorbacıda silahlı kavga: 1 ölü, 2 yaralı

Sahilde uyuyakalan kadın polisi alarma geçirdi

Sahilde uyuyakalan kadın polisi alarma geçirdi

Tokat'ta çıkan yangında bir itfaiyeci yaralandı

Tokat'ta çıkan yangında bir itfaiyeci yaralandı

Diyarbakır'da silahlı saldırıya uğrayan kişi ağır yaralandı

Diyarbakır'da silahlı saldırıya uğrayan kişi ağır yaralandı

MSB: Irak ve Suriye'nin kuzey bölgelerinde 7 terörist etkisiz hale getirildi

MSB: Irak ve Suriye'nin kuzey bölgelerinde 7 terörist etkisiz hale getirildi

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...