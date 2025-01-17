CHP'li belediye başkanı Rıza Akpolat'a görevden uzaklaştırma |İstanbul Valiliği: Belediye başkan vekili seçimi 23 Ocak Perşembe yapılacak

İçişleri Bakanlığı, tutuklanan Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat'ı "geçici tedbirle" görevden uzaklaştırdı.



İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada;



"İstanbul İl Beşiktaş İlçe Belediye Başkanı Rıza Akpolat'ın, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının 2024/236201 sayılı dosyasında "Rüşvet ve suç örgütüne üye olmak" suçlarından soruşturma yürütüldüğü, bu soruşturma kapsamında İstanbul 6. Sulh Ceza Hakimliğinin 17.01.2025 tarihli ve 2025/34 sorgu numaralı kararı ile tutuklanması üzerine;



Rıza Akpolat Anayasa'nın 127'nci maddesi ile 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 47'nci maddesi gereğince geçici bir tedbir olarak İçişleri Bakanlığınca görevden uzaklaştırılmıştır." ifadesi kullanıldı.



NE OLMUŞTU?

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın Aziz İhsan Aktaş'ın elebaşılığını yaptığı suç örgütünün belediye başkanları ile belediyelerin üst düzey yöneticilerine rüşvet vererek ihaleleri organize ettiği iddiasıyla başlattığı operasoynda Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat, Beşiktaş Belediye Başkan Yardımcısı Alican Abacı, Beşiktaş Belediyesi Beltaş İşletmecilik Sanayi ve Ticaret AŞ Başkanı Önder Gedik ile Aziz İhsan Aktaş'ın da aralarında olduğu 23 kişi tutuklanmıştı.

Soruşturmada mahkeme, 8 zanlının adli kontrol tedbiri uygulanarak serbest bırakılmasına karar vermişti.



Ayrıca savcılığın adli kontrol uygulanmasını talep ettiği şüpheliler Ahmet Aktaş, Erdal Kavak, Esra Yenidünya, Fatih Alpkaya, Ferhat Keleş, Mehmet Ertaç Aydın, Mustafa Us, Özcan Tunçel ve Ömer Güngör hakkında adli kontrol tedbiri uygulanmasına karar verilmişti.

RIZA AKPOLAT NEYLE SUÇLANMIŞTI?

"Suç örgütüne üye olma", "ihaleye fesat karıştırma" ve "haksız mal edinme" soruşturması kapsamında Rıza Akpolat'a Aziz İhsan Aktaş, Ortaköy ve Rumeli Hisarı'ndaki taşınmazların satışı, şirketlere bağlı araçların satışı ve Beşiktaş Belediyesi'ndeki 18 ihalenin de aralarında olduğu konularda sorular sorulmuştu.



Rıza Akpolat şunlarla suçlanmıştı:



- 18.07.2024 tarihinde yapılacak emlak satış ihalesi ihale için 5 ay öncesine ait değerleme raporunun kullanılması



- Beltaş'ın aldığı değerleme raporunda taşınmazın değerlerinin 269 milyon 620 bin TL, 4 milyon 334 bin dolar, 4 milyon Euro belirtilmesine rağmen, Türk Lirası olarak belirlenen değer ile döviz cinsinden yapılan değerleme arasındaki tutarsızlık



- 08.01.2025 tarihli rapora göre; satım tarihi 26.07.2024 tarihinde taşınmazın mevcut haliyle değeri 580.825.932 TL, rapor tarihinde ise mevcut halinin değeri 651.291.198 TL olması



- Adına kayıtlı Emza Akaryakıt adına kayıtlı ve kasko değeri 2 milyon 259 bins lira olan aracın 10.06.2024 tarihinde 5 milyon 500 bin TL bedelle satışı



- Adına kayıtlı Emza Akaryakıt isimli firma adına kayıtlı ve kasko değeri 6 milyon 871 bin TL aracın 9.500.000 TL bedelle satışı

