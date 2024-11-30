CHP'li belediye başkanları toplandı

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin Belediye Başkanları Toplantısı'na başkanlık etti.



Toplantıda konuşan Özel, belediyelerdeki kayyum atamalarına tepki gösterdi.



"Belediyelerimiz tertemizdir. Kir tutmaz belediye başkanlarına uydurduğunuz suçlamalar yapışmaz." diye konuşan Özel, "Sosyal yardımlarımız ilaç gibidir. Dertlere derman olur. Kreşlerimiz ana kucağı gibidir. Lokantalarımız halil ibrahim sofrasıdır. Paylaştıkça büyür." dedi.



İktidar hacizle, kumpasla, iftirayla saldırmaya çalışıyor." ifadelerini kullanan Özel, "Topyekün saldırı başlattıklarına göre milletin yanıtı da topyekün olacaktır." diye konuştu.

