CHP'li belediye başkanlarından İmamoğlu'na çağrı

CHP'de cumhurbaşkanı adaylığı seçimi için takvim belli oldu. Adaylık başvuruları 17 Şubat'ta başlayacak, 21 Şubat'ta sona erecek. Aday olabilmek için 20 milletvekilinin imzası gerekiyor. 23 Mart'ta düzenlenecek ön seçim için, CHP'li belediye başkanlarından çağrı geldi.



Cumhuriyet Halk Partisi İl Belediye Başkanları'nın 13-14-15 Şubat tarihlerinde gerçekleştirdiği toplantıların sonuç bildirgesi ilan edildi. Bildirgede, İmamoğlu'nun önseçimde aday olması için çağrı yapıldı.



Yapılan açıklamada, "İl Belediye Başkanları olarak, Partimizin erken seçim talebini ve adayımızın belirlenmesi için başlatılan demokratik önseçim sürecini sonuna kadar destekliyoruz." denildi.



"İMAMOĞLU'NU GÖREVE DAVET EDİYORUZ"



Ön seçime katılmayacağını belirten Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'a da teşekkür edilen açıklamada, "Gelinen aşamada, İstanbul'da siyasi iktidar karşısında 4 kez seçim kazanarak muhalefetin sandıkta iktidar değiştirebileceğini defalarca kanıtlayan, görev süresi boyunca verdiği hizmetlerle milletimizin gönlündeki yerini büyüten, toplumun her kesimiyle kuvvetli bağlar kuran, sandıkta yenilemeyince yargı baskısıyla yarış dışında tutulmak istenen Sayın Ekrem İmamoğlu'nu millet adına göreve davet ediyor, önseçimde aday olmaya çağırıyoruz." denildi.

