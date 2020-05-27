CHP'li Belediye Meclis Üyesi Dila Koyurga'ya, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hakaretten gözaltı

İzmir'de Karabağlar Belediye Meclis Üyesi CHP'li Dila Koyurga, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hakaret ettiği iddiasıyla gözaltına alındı.

Anadolu Ajansı 27.05.2020 - 17:40 | Son Güncelleme : 27.05.2020 - 17:46

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a, Başbakan olduğu dönemde sosyal medya üzerinden hakaret ettiği öne sürülen Karabağlar Belediye Meclis Üyesi Dila Koyurga, gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, soruşturma kapsamında hakkında gözaltı kararı verilen Karabağlar Belediye Meclis Üyesi CHP'li Dila Koyurga, İzmir Emniyet Müdürlüğüne giderek teslim oldu.

Gözaltı işlemi uygulanan Koyurga'nın ifadesinin ardından adliyeye sevk edilmesi bekleniyor. 

Koyurga'nın, Başbakan olduğu dönemde Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik hakaret içerikli sosyal medya paylaşımları bulunduğu belirtilerek Cumhurbaşkanlığı avukatlarınca suç duyurusunda bulunulmuştu.

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