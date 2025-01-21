CHP'li belediye meclis üyesi gözaltına alındı

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun, İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek ve ailesiyle ilgili kullandığı ifadelerle aynı şekilde paylaşım yapan CHP Manisa Yunusemre Belediye Meclis Üyesi Mertcan Üreten gözaltına alındı.

CHP'li belediye meclis üyesi gözaltına alındı
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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın, Ekrem İmamoğlu hakkında açtığı soruşturmanın ardından sosyal medya platformlarında benzer paylaşım yapanlarla ilgili başlattığı soruşturma sürüyor.

Soruşturma kapsamında, İmamoğlu ile aynı şekilde paylaşım yapan Yunusemre Belediye Meclis Üyesi Mertcan Üreten, Manisa'da gözaltına alındı.

SON DAKİKA: Hakkında soruşturma başlatılan Ekrem İmamoğlu'ndan açıklama

SON DAKİKA: Hakkında soruşturma başlatılan Ekrem İmamoğlu'ndan açıklama

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Üreten'in, soruşturmayı yürüten savcılıkça Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla ifadesi alınacak.

İBB Başkanı İmamoğlu hakkında, bir programda İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Gürlek ve ailesiyle ilgili kullandığı ifadeler nedeniyle, "tehdit" ve "terörle mücadele eden kişileri hedef göstermek" suçlarından resen soruşturma açılmış, daha sonra sosyal medya platformlarında benzer paylaşım yapanlarla ilgili de soruşturma başlatılmıştı.

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