CHP'li belediye meclis üyesi kaza kurbanı

İzmir'de ilçe belediye meclis üyesi kazada hayatını kaybetti.



Alınan bilgiye, Dikili Belediyesi'nin CHP'li meclis üyesi Ata Uysal'ın (20) kullandığı 35 AZG 992 plakalı motosiklet, Dikili - Çandarlı kara yolunda, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.

İhbar üzerine, olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.



Ambulansla Bergama Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Uysal, müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.



Uysal'ın cenazesi, otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.