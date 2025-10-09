CHP'li belediye meclis üyesinin sosyal medyaya yansıyan görüntülerine soruşturma

Afyonkarahisar Belediyesi'nin CHP'li Meclis Üyesi Mustafa Kadem, kendine ait iş yerinde bir şahıstan içerisi para dolu çantayı aldığı görüntüler ile gündeme geldi. Sosyal medyadan yayılan görüntülerin ardından açıklama yapan Kadem, "Kendi dükkanımdaki ticaretimle haysiyetimi karalamaya çalışan tüm kişi ve kuruluşlar hakkında avukatım aracılığıyla hukuki süreç başlatacağım. Bu sürecin takipçisi olacağım. Kamuoyunun bilgisine saygıyla sunuyorum" dedi.



Olayın ardından gazetecilere açıklamalarda bulunan Afyonkarahisar Valisi Kübra Güran Yiğitbaşı, "Söz konusu süreç, adli makamlarca soruşturulmaktadır. Bu tür konular ve iddialarda hukuki süreçler devreye girer" diye konuştu

Konu ile ilgili Afyonkarahisar Belediyesinden yapılan açıklamada ise, "Haberde ismi geçen Belediye Meclis Üyesi ile ilişkilendirilen iddialar üzerine, konuya ilişkin gerekli inceleme süreci başlatılmış olup, idari yönden gereğinin yapılabilmesi için yetkili mercilere resmi bildirim yapılmıştır" ifadelerine yer verildi.

