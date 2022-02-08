CHP'li belediyelerden ortak açıklama: KDV ve ÖTV muafiyeti istiyoruz

CHP'li 11 büyükşehir belediye başkanı, yayımladıkları ortak açıklama ile artan maliyetlerden vatandaşların etkilenmemesi için bazı hizmetlerde KDV ve ÖTV indirimi yapılmasını istedi.



Yapılan ortak yazılı açıklamada, vatandaşların yoğun olarak kullandığı hizmet kalemlerinde önemli fiyat artışlarının yaşandığı hatırlatıldı.



Elektrikte yaşanan artış nedeniyle metro-tramway ve su maliyetlerinin de yükseldiği belirtildi.

Toplu taşımada hizmetlerin sürebilmesi için akaryakıttan alınan KDV ve ÖTV'den belediyelerin muaf tutulmasını isteyen CHP'li başkanlar, halk ekmek fabrikalarından uygun fiyata ekmek üretimi için de Toprak Mahsulleri Ofisi'nden yeteri miktarda ve uygun fiyatla un verilmesini talep etti.



İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun 11 büyükşehir belediye başkanı adına Twitter hesabı üzerinden paylaştığı açıklama şöyle:

