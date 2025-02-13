CHP'li belediyelere terör soruşturması: 10 şüpheli tutuklandı, CHP'li Meclis üyesinin kızı PKK'lı çıktı
İstanbul’daki 9 belediyeye yönelik düzenlenen terör soruşturmasında gözaltına alınan 2’si belediye başkan yardımcısı, 7'si belediye meclis üyesi 10 şüpheli tutuklandı. Sancaktepe Belediyesi CHP'li Meclis üyesinin kızının PKK'lı olduğu, hatta meclis üyesi ve eşinin kızlarını ziyaret ettiği de belirlendi.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, terör örgütü PKK’nın 2024 yılındaki yerel seçimlerde belediyelere sızarak bu alanda etki sahibi olmayı amaçladığı iddiasıyla 9 belediyeye yönelik soruşturma başlattı.
Söz konusu soruşturma “Kent Uzlaşısı”na yönelik. “Kent Uzlaşısı” kavramı, CHP ve DEM Parti’nin yerel seçim sürecinde zaman zaman bir araya gelerek ortak aday belirleme sürecine yönelik bir kavramdı.
Bu doğrultuda, terör örgütü PKK’nın yerel seçim sonrasında belediye başkan yardımcısı, belediye meclis üyesi ve belediyeler üzerinde söz sahibi olmayı amaçladığı öne sürüldü.
Dosyada adı geçen şüphelilerin, terör örgütünün siyasi alan yapılanması olduğu belirtilen Halkların Demokratik Kongresi (HDK) içerisinde yer aldığı iddia edildi.
KİMLER GÖZALTINA ALINDI?
Yapılan operasyonda 10 şüpheli gözaltına alındı.
Gözaltına alınan isimler arasında Ataşehir Belediye Başkan Yardımcısı Livan Gür ve Kartal Belediye Başkan Yardımcısı Cemalettin Yüksel de bulunuyor.
Bu isimlerin yanı sıra, Üsküdar Belediye Meclis Üyesi B.K, Sancaktepe Belediye Meclis Üyesi E.G, Fatih Belediye Meclis Üyesi G.A, Tuzla Belediye Meclis Üyesi H.Ö, Adalar Belediye Meclis Üyesi N.A, Şişli Belediye Meclis Üyesi S.G, Beyoğlu Belediye Meclis Üyesi T.Ş. ve Beyoğlu Belediyesi ile irtibatlı olduğu belirlenen İ.P de gözaltına alındı.
10 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI
Terörle Mücadele Şubesi ekipleri tarafından gözaltına alınan şüpheliler, 11 Şubat’tan bu yana Vatan Caddesi’ndeki emniyet yerleşkesinde tutuluyordu.
Şüpheliler bu sabah önce sağlık kontrolünden geçirildi.
Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu Şehir Hastanesi’ndeki işlemleri tamamlanan şüpheliler, Çağlayan’daki İstanbul Adliyesi’ne sevk edildi.
Savcılık sorguları tamamlanan 10 şüpheli, tutuklanmaları istemiyle mahkemeye sevk edildi.
Adliyeye sevk edilen 10 kişi tutuklandı.
CHP'Lİ ÜYENİN KIZI PKK'LI ÇIKTI
Şüphelilerden Sancaktepe Belediyesi CHP'li Meclis üyesinin kızı Dilan Gül’ün PKK terör örgütü içerisinde faaliyette bulunduğu tespit edildi. TRT Haber'e göre; E.G.'nin eşiyle birlikte dağ kadrosundaki kızı Dilan Gül’ü ziyaret ettiği belirlendi. Çiftin, Dilan Gül'ü 2014 yılında Habur Sınır Kapısından Metina bölgesine götürdükleri ve örgüte teslim edildikleri ifade edildi.
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