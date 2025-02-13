CHP'li belediyelere terör soruşturması: Gözaltına alınanlar adliyeye sevk edildi
İstanbul’daki 9 belediyeye yönelik düzenlenen terör operasyonunda bu sabah yeni bir gelişme yaşandı. Gözaltına alınan, aralarında CHP’li Kartal ve Ataşehir belediye başkan yardımcılarının da olduğu 10 şüpheli önce sağlık kontrolünden geçirildi, ardından Çağlayan’daki İstanbul Adalet Sarayı’na getirildi. Gözaltındaki şüphelilerin savcıya ifade vermesi bekleniyor.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, terör örgütü PKK’nın 2024 yılındaki yerel seçimlerde belediyelere sızarak bu alanda etki sahibi olmayı amaçladığı iddiasıyla 9 belediyeye yönelik soruşturma başlattı.
Söz konusu soruşturma “Kent Uzlaşısı”na yönelik. “Kent Uzlaşısı” kavramı, CHP ve DEM Parti’nin yerel seçim sürecinde zaman zaman bir araya gelerek ortak aday belirleme sürecine yönelik bir kavramdı.
Bu doğrultuda, terör örgütü PKK’nın yerel seçim sonrasında belediye başkan yardımcısı, belediye meclis üyesi ve belediyeler üzerinde söz sahibi olmayı amaçladığı öne sürüldü.
Dosyada adı geçen şüphelilerin, terör örgütünün siyasi alan yapılanması olduğu belirtilen Halkların Demokratik Kongresi (HDK) içerisinde yer aldığı iddia edildi.
GÖZALTINDA KİMLER VAR?
Yapılan operasyonda 10 şüpheli gözaltına alındı.
Gözaltına alınan isimler arasında Ataşehir Belediye Başkan Yardımcısı Livan Gür ve Kartal Belediye Başkan Yardımcısı Cemalettin Yüksel de bulunuyor.
Bu isimlerin yanı sıra, Üsküdar Belediye Meclis Üyesi B.K, Sancaktepe Belediye Meclis Üyesi E.G, Fatih Belediye Meclis Üyesi G.A, Tuzla Belediye Meclis Üyesi H.Ö, Adalar Belediye Meclis Üyesi N.A, Şişli Belediye Meclis Üyesi S.G, Beyoğlu Belediye Meclis Üyesi T.Ş. ve Beyoğlu Belediyesi ile irtibatlı olduğu belirlenen İ.P de gözaltına alındı.
ADLİYEYE SEVK EDİLDİLER
Terörle Mücadele Şubesi ekipleri tarafından gözaltına alınan şüpheliler, 11 Şubat’tan bu yana Vatan Caddesi’ndeki emniyet yerleşkesinde tutuluyordu.
Şüpheliler bu sabah önce sağlık kontrolünden geçirildi.
Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu Şehir Hastanesi’ndeki işlemleri tamamlanan şüpheliler, Çağlayan’daki İstanbul Adliyesi’ne sevk edildi.
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