CHP'li belediyelere yeni soruşturma:  Özgür Özel'den "etkin pişmanlık" eleştirisi

CHP yönetimi belediyelere dönük operasyonların aradından sabah saatlerinde toplandı. Genel Başkan Özgür Özel, ilk tepkisini Düzce mitinginde verdi.

Özel, "Operasyonu cumartesi yapıyorlar. Niye? Borsa düşmesin, dolar fırlamasın diye. Yaptığın işe güveniyorsan neden çarşamba öğlen değil de cumartesi sabah yapıyorsun? Yaptığın iş kanuni olsa, hukuki olsa, savunulacak tarafı olsa hafta sonu sabahın köründe çıkıp da bu operasyonları yapmazsın." dedi.



ETKİN PİŞMANLIK ELEŞTİRİSİ

Özgür Özel, etkin pişmanlık uygulaması için de eleştirilerde bulundu.

Özel, "Dün Kandıra Cezaevine bir milletvekilimiz, bir tutuklu arkadaşımızı ziyarete gider. Sorar. ‘Cezaevinde yok. Arkadaşımızı Kandıra Cezaevi’nden Çağlayan Adliyesi’ne getirip bir odada başsavcı, iki savcı, avukat yok, katip yok. Bak bazıları konuştu, başkasına iftira attı, çocuğuna kavuştu. Düzgün bir ifade ver, evine dön.’ Ekrem Başkan’a, arkadaşlarıma nasıl iftira atayım?’ deyince ‘Sen bilirsin, dön o zaman cezaevine’ diyorlar. "diye konuştu.