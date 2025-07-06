CHP'li belediyelere yolsuzluk operasyonu: Muhittin Böcek'in ifadesi ortaya çıktı

CHP'li belediyelere yönelik dün yeni operasyonlar yapıldı.

İstanbul ve Antalya'da sürdürülen iki farklı soruşturma kapsamında gözaltına alınan Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, iki ayrı rüşvet eylemi iddiasıyla tutuklandı.

25 MİLYON İDDİASI

Soruşturma dosyasında yer alan bilgide, 2024 yerel seçimleri sırasında Böcek'in oğlu Mustafa Gökhan Böcek'in iş insanı Yusuf Yadoğlu'nun ofisinde yaptığı bir görüşmede seçim çalışmalarıyla ilgili 25 milyon lira talep ettiği, bu miktarın karşılanmaması üzerine araç giydirme hizmeti karşılığında 8,5 milyon liralık fatura ödemesi için iş insanıyla anlaşıldığı öne sürüldü.

Dosyada yer alan farklı bir detayda da şubat ayında Mustafa Gökhan Böcek'in, eski eşi Zeynep Kerimoğlu adına bir inşaat firmasından 30 milyon liraya ev satın aldığı ve bu bedelin yine iş insanı Yusuf Yadoğlu tarafından üç parça halinde inşaat firmasına ödendiği iddia edildi.

MASAK RAPORLARINDA YER ALDI

Firmaya yapılan ödemeye ilişkin banka hesap hareketleri ve dekontlarının MASAK raporlarında yer aldığı öğrenildi.

Ayrıca HTS kayıtlarında da iş insanı Yusuf Yadoğlu ile Mustafa Gökhan Böcek'in seçim öncesi birden fazla kez buluştukları tespit edildi.

"SAMİMİYETİM YOKTUR"

İddialara ilişkin savcılık ifadesinde Böcek, Yusuf Yadoğlu'nu yaklaşık 10 yıldır tanıdığını belirterek, şöyle konuştu:

"Kendisi genel olarak kamu kurumlarıyla çeşitli sahalarda iş yapan bir iş insanıdır. Bu şahısla detay bir diyaloğum ya da samimiyetim yoktur. Yusuf Yadoğlu ya da başkaca bir iş insanıyla detay bir diyaloğa girecek bir konumda zaten değilim.

Kendisinin şahsıma ve oğlum Gökhan Böcek'e yönelik isnatlarından haberdar değilim. Oğlum Gökhan Böcek'in Yusuf Yadoğlu ile olan tanışıklığı ya da samimiyetini bilmiyorum. Aralarında nasıl bir ticaret ya da ilişki vardır haberdar değilim."

30 MİLYONLUK EV İDDİASI

Eski gelini Zeynep Kerimoğlu'na alınan 30 milyon liralık ev iddiasına ilişkin Böcek, Vşunları öne sürdü:

"Söz konusu boşanma anlaşmasına konu bir ev geçişi yapıldığını, tüm samimiyetimle söylüyorum ki emniyet ifadesi esnasında öğrendim. Oğluma sadece bu süreçte kızım gibi gördüğüm Zeynep'i mağdur etmemesini söyledim.

Ancak tarafıma okunan emniyet ifadesindeki beyanlardan anladığım üzere Zeynep Kerimoğlu'na bir ev geçişi yapılmış ve bu evin parası da iddiaya göre Yusuf Yadoğlu tarafından ödenmiş. Yine tekraren söylüyorum ki bu süreçlerin herhangi bir noktasında benim bilgim yoktur.

Hatta emniyette okunan Yusuf Yadoğlu'nun ifadesinden de anladığım üzere Gökhan bu parayı borç olarak almıştır. Benim mal varlığı değerim ortadadır. Bir tane ev için başkaca bir şahsa minnet edecek durumda değilim."