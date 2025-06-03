CHP'li belediyelere yolsuzluk soruşturması: 30 kişiye tutuklama talebi

Tutuklama talebiyle Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edilen Aykut Erdoğdu hakkında hazırlanan savcılık sevk yazısı ortaya çıktı. Sulh Ceza Hakimliği'ne yazılan yazıda, Erdoğdu'nun Fatih Keleş'e bağlı yapı içerisinde hareket ettiği belirtildi. Sevk yazısında Ertan Yıldız'ın etkin pişmanlık kapsamında verdiği ifadeye göre, Vega Hereco isimli firmayla yapılan sözleşme kapsamında 1 milyon 200 bin dolar paranın Aykut Erdoğdu tarafından Fatih Keleş'e verildiğini ve söz konusu sözleşmeye ilişkin kararın alındığı günün sonrasında şüpheliler Erdoğdu, Keleş ve Yıldız’ın etkin pişmanlık beyanına uygun olarak Saraçhane’de ortak birlikteliklerinin tespit edildiği ifade edildi. Sevk yazısında, Erdoğdu’nun rüşvete aracılık yaptığını gösterir somut delillerin yer aldığı, söz konusu rüşvet parasının Fatih Keleş’e tesliminden sonra sözleşmenin yapıldığı anlatıldı. Şüpheli Erdoğdu’nun örgüt içerisinde, Keleş’e bağlı olarak hareket ederek üzerine atılı ‘suç örgütüne üye olmak’ ve ‘aracılık etmek suretiyle rüşvet almak’ suçlarını işlediğine dair somut delillere dayalı kuvvetli suç şüphesinin oluştuğu bu nedenle tutuklanması talep edildiği sevk yazısında aktarıldı.

ESKİ CHP MİLLETVEKİLİ AYKUT ERDOĞDU İDDİALARI KABUL ETMEDİ

Kendisine sorulan firma ile bağlantısı olmadığını savunan Erdoğdu, bu firmanın birden fazla sahibi bulunduğunu söyledi.



Erdoğdu, söz konusu firmanın mühendis olan yöneticisinin, 2019'da CHP'nin ekonomi ve iş dünyasından sorumlu vekil ve genel başkan yardımcısı olduğu süreçte kendisini aradığını anlatarak "Bana ulaşan kişileri konunun ilgilisine gönderirim. Yenilenebilir enerji konusunda benden randevu aldılar. Çöpten enerji üretimi yapılacaktı. Adını hatırlayamadığım firma yetkilisi olan mühendis şahıs ile görüştükten sonra dönemin eski İSTAÇ Genel Müdürü Mustafa Canlı'yı aradım, beni Ertan Yıldız'a (şüpheli) yönlendirdi. Bu mühendis şahsı hem Ertan hem de Mustafa ile irtibatlandırmıştım." dedi.

"ERTAN YILDIZ İLE ARAMDA HUSUMET VERDIR"

Ertan Yıldız'ın kendisine okunan ifadesine katılmadığını söyleyen Erdoğdu, "Benim V*** H***** isimli firmanın sözleşmesinde yapılacak tadilat talebi hususunda firma yetkilileriyle görüşüp, akabinde iddia edildiği gibi 1 milyon dolar firmanın bağış yapacağı ve bu konuda benim aracılık yaptığım yönünde iddia iftiradır. Yine İBB Saraçhane Binasında Fatih Keleş (şüpheli) ve Ertan Yıldız'ın bulunduğu yere, elimde para dolu çanta ile gidip Keleş'e 1 milyon 200 bin doları teslim ettiğim iddiası gerçek değildir. Ertan Yıldız ile aramda husumet vardır, yıldızım hiçbir zaman barışmamıştır." diye konuştu.



Erdoğdu, Yıldız'ı iki kere Ekrem İmamoğlu'na şikayet ettiğini söyleyerek, söz konusu şirket ile İBB arasında yapılan sözleşmede herhangi bir nakdi ilişkisi olmadığını, kamu yararı gereği tarafların birbirleriyle iletişim kurmasını sağladığını savundu.



1 milyon 200 bin dolara ilişkin iddialarla ilgili, Ertan Yıldız ve Fatih Keleş ile 3 Haziran 2020'de imzalanan devir sözleşmesinden bir gün önce ortak baz vermesinin sorulması üzerine Erdoğdu, şunları söyledi:



"Haftanın iki günü İBB binasına Ekrem İmamoğlu'nu ya da genel sekreteri ziyarete giderim. Bu şahıslarla ortak baz vermem normaldir. Ertan Yıldız ve Fatih Keleş, Ekrem İmamoğlu'nun danışmanları olduğu ve İmamoğlu'nun bir yan odasında çalışma ofisleri bulunduğu için ortak baz vermem doğaldır. Benim elimde para dolu çanta ile İBB binasına gidip iddia kapsamında parayı vermem hayatın olağan akışına aykırıdır. Bu hususa ilişkin kamera görüntülerini talep ederim."

AVCILAR BELEDİYE BAŞKANININ İFADESİ ORTAYA ÇIKTI

Şüpheliler arasındaki Avcılar Belediye Başkanı Utku Caner Çaykara'nın savcılıkta verdiği ifade ortaya çıktı. Çaykara'nın ifadesinde, "Sormuş olduğunuz Aziz İhsan Aktaş isimli kişinin vermiş olduğu beyanda geçen hususları kesinlikle kabul etmiyorum. Bu hususların benimle hiçbir alakası yoktur. Bana sormuş olduğunuz kişilerden sadece Ali Abacı ve Erhan Daka isimli şahısları tanırım. Bu şahıslara ilişkin tanışıklığım, üyesi olduğum Cumhuriyet Halk Partisi’nde görev yapmam hasebiyle tanırım. Bahsi geçen şirketlerin hiçbirini tanımam. Aynı zamanda herhangi bir bağlantım ve iştirakim kesinlikle yoktur. Yapıldığı iddia edilen para taleplerinin kesinlikle benimle bir alakası bulunmamaktadır. Bunlar benim dışımda gelişen olaylardır. Kart şifrelerimi ve diğer benden istenilen tüm şifrelerimi paylaştım. Laptop da dahil olmak üzere paylaştım. Benim gizlediğim ve sakladığım hiçbir şey yoktur. Bu kapsamda tüm bildiklerimi bütün samimiyetimle anlattım. Benim üçüncü kişiler tarafından iddia edilen olaylarla bir ilgim kesinlikle yoktur. İddiaların hiçbirisini kesinlikle kabul etmiyorum" dedi.



"NE NAKDİ BAĞIŞ KABUL ETTİM, NE DE BÖYLE BİR TALEBİM OLDU"



Çaykara ifadesinde, "Seçim kampanyasında Avcılar’da 70-80 araç sahadaydı. Araçlar hangi sokakta çalıştı, kim kullandı, broşürü kim dağıttı, kim getirdi, bayrağı kaç genç astı, bunları benim takip etmem mümkün değil. Aynı şekilde seçim sürecinde ne nakdi bağış kabul ettim, ne de böyle bir talebim oldu. Zaten Avcılar Belediyesi partimizin kalesi olup, bu yüksek bütçede bir seçim çalışması yürütme ihtiyacı bulunmamaktadır." dedi.