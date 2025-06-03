CHP'li belediyelere yolsuzluk soruşturması: 30 kişiye tutuklama talebi
CHP'li belediyelere yönelik hafta sonu yapılan 4 ayrı yolsuzluk soruşturmasında gözaltına alınan 36 şüphelinin savcılıktaki ifade işlemleri tamamlandı. 30 kişi tutuklanma talebiyle, 6 kişi adli kontrol talebiyle mahkemeye sevk edildi.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, İBB'ye yönelik yolsuzluk soruşturması, Aziz İhsan Aktaş'ın elebaşı olduğu öne sürülen suç örgütü soruşturması, Büyükçekmece Belediyesi ile Beşiktaş Belediyesi Kültür ve Sosyal İşleri Müdürlüğüyle ilgili başlatılan soruşturmalar sürüyor.
Gözaltına alınan 36 şüphelinin Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosundaki ifade işlemleri başladı. Şüphelilerin ifadeleri, 14 savcı tarafından alındı.
Öte yandan, soruşturmalar kapsamında gözaltına alınan 38 şüpheliden 1'inin sağlık sorunları nedeniyle emniyetten serbest bırakıldığı, 1 kişinin de çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandığı öğrenildi.
5 BELEDİYE BAŞKANI İÇİN TUTUKLAMA TALEBİ
30 kişi tutuklanma talebiyle, 6 kişi ise adli kontrol talebiyle mahkemeye sevk edildi.
Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hakan Bahçetepe, Seyhan Belediye Başkanı Oya Tekin, Avcılar Belediye Başkanı Utku Caner Çaykara, Ceyhan Belediye Başkanı Kadir Aydar, Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edilen isimler arasında bulunuyor.
AYKUT ERDOĞDU'NUN SEVK YAZISI
Tutuklama talebiyle Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edilen Aykut Erdoğdu hakkında hazırlanan savcılık sevk yazısı ortaya çıktı.
Sulh Ceza Hakimliği'ne yazılan yazıda, Erdoğdu'nun Fatih Keleş'e bağlı yapı içerisinde hareket ettiği belirtildi. Sevk yazısında Ertan Yıldız'ın etkin pişmanlık kapsamında verdiği ifadeye göre, Vega Hereco isimli firmayla yapılan sözleşme kapsamında 1 milyon 200 bin dolar paranın Aykut Erdoğdu tarafından Fatih Keleş'e verildiğini ve söz konusu sözleşmeye ilişkin kararın alındığı günün sonrasında şüpheliler Erdoğdu, Keleş ve Yıldız’ın etkin pişmanlık beyanına uygun olarak Saraçhane’de ortak birlikteliklerinin tespit edildiği ifade edildi.
Sevk yazısında, Erdoğdu’nun rüşvete aracılık yaptığını gösterir somut delillerin yer aldığı, söz konusu rüşvet parasının Fatih Keleş’e tesliminden sonra sözleşmenin yapıldığı anlatıldı. Şüpheli Erdoğdu’nun örgüt içerisinde, Keleş’e bağlı olarak hareket ederek üzerine atılı ‘suç örgütüne üye olmak’ ve ‘aracılık etmek suretiyle rüşvet almak’ suçlarını işlediğine dair somut delillere dayalı kuvvetli suç şüphesinin oluştuğu bu nedenle tutuklanması talep edildiği sevk yazısında aktarıldı.
NE OLMUŞTU?
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen 4 ayrı yolsuzluk soruşturması kapsamında 31 Mayıs'ta düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda, eski CHP Milletvekili Aykut Erdoğdu, Avcılar Belediye Başkanı Utku Caner Çaykara, Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hakan Bahçetepe, Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün, Ceyhan Belediye Başkanı Kadir Aydar ve Seyhan Belediye Başkanı Oya Tekin'in de aralarında bulunduğu toplam 36 şüpheli gözaltına alınmıştı.
Ekiplerin firari durumdaki zanlıları yakalamaya yönelik çalışmaları sürüyor.
ESKİ CHP MİLLETVEKİLİ AYKUT ERDOĞDU İDDİALARI KABUL ETMEDİ
Kendisine sorulan firma ile bağlantısı olmadığını savunan Erdoğdu, bu firmanın birden fazla sahibi bulunduğunu söyledi.
Erdoğdu, söz konusu firmanın mühendis olan yöneticisinin, 2019'da CHP'nin ekonomi ve iş dünyasından sorumlu vekil ve genel başkan yardımcısı olduğu süreçte kendisini aradığını anlatarak "Bana ulaşan kişileri konunun ilgilisine gönderirim. Yenilenebilir enerji konusunda benden randevu aldılar. Çöpten enerji üretimi yapılacaktı. Adını hatırlayamadığım firma yetkilisi olan mühendis şahıs ile görüştükten sonra dönemin eski İSTAÇ Genel Müdürü Mustafa Canlı'yı aradım, beni Ertan Yıldız'a (şüpheli) yönlendirdi. Bu mühendis şahsı hem Ertan hem de Mustafa ile irtibatlandırmıştım." dedi.
"ERTAN YILDIZ İLE ARAMDA HUSUMET VERDIR"
Ertan Yıldız'ın kendisine okunan ifadesine katılmadığını söyleyen Erdoğdu, "Benim V*** H***** isimli firmanın sözleşmesinde yapılacak tadilat talebi hususunda firma yetkilileriyle görüşüp, akabinde iddia edildiği gibi 1 milyon dolar firmanın bağış yapacağı ve bu konuda benim aracılık yaptığım yönünde iddia iftiradır. Yine İBB Saraçhane Binasında Fatih Keleş (şüpheli) ve Ertan Yıldız'ın bulunduğu yere, elimde para dolu çanta ile gidip Keleş'e 1 milyon 200 bin doları teslim ettiğim iddiası gerçek değildir. Ertan Yıldız ile aramda husumet vardır, yıldızım hiçbir zaman barışmamıştır." diye konuştu.
Erdoğdu, Yıldız'ı iki kere Ekrem İmamoğlu'na şikayet ettiğini söyleyerek, söz konusu şirket ile İBB arasında yapılan sözleşmede herhangi bir nakdi ilişkisi olmadığını, kamu yararı gereği tarafların birbirleriyle iletişim kurmasını sağladığını savundu.
1 milyon 200 bin dolara ilişkin iddialarla ilgili, Ertan Yıldız ve Fatih Keleş ile 3 Haziran 2020'de imzalanan devir sözleşmesinden bir gün önce ortak baz vermesinin sorulması üzerine Erdoğdu, şunları söyledi:
"Haftanın iki günü İBB binasına Ekrem İmamoğlu'nu ya da genel sekreteri ziyarete giderim. Bu şahıslarla ortak baz vermem normaldir. Ertan Yıldız ve Fatih Keleş, Ekrem İmamoğlu'nun danışmanları olduğu ve İmamoğlu'nun bir yan odasında çalışma ofisleri bulunduğu için ortak baz vermem doğaldır. Benim elimde para dolu çanta ile İBB binasına gidip iddia kapsamında parayı vermem hayatın olağan akışına aykırıdır. Bu hususa ilişkin kamera görüntülerini talep ederim."
AVCILAR BELEDİYE BAŞKANININ İFADESİ ORTAYA ÇIKTI
Şüpheliler arasındaki Avcılar Belediye Başkanı Utku Caner Çaykara'nın savcılıkta verdiği ifade ortaya çıktı. Çaykara'nın ifadesinde, "Sormuş olduğunuz Aziz İhsan Aktaş isimli kişinin vermiş olduğu beyanda geçen hususları kesinlikle kabul etmiyorum. Bu hususların benimle hiçbir alakası yoktur. Bana sormuş olduğunuz kişilerden sadece Ali Abacı ve Erhan Daka isimli şahısları tanırım. Bu şahıslara ilişkin tanışıklığım, üyesi olduğum Cumhuriyet Halk Partisi’nde görev yapmam hasebiyle tanırım. Bahsi geçen şirketlerin hiçbirini tanımam. Aynı zamanda herhangi bir bağlantım ve iştirakim kesinlikle yoktur. Yapıldığı iddia edilen para taleplerinin kesinlikle benimle bir alakası bulunmamaktadır. Bunlar benim dışımda gelişen olaylardır. Kart şifrelerimi ve diğer benden istenilen tüm şifrelerimi paylaştım. Laptop da dahil olmak üzere paylaştım. Benim gizlediğim ve sakladığım hiçbir şey yoktur. Bu kapsamda tüm bildiklerimi bütün samimiyetimle anlattım. Benim üçüncü kişiler tarafından iddia edilen olaylarla bir ilgim kesinlikle yoktur. İddiaların hiçbirisini kesinlikle kabul etmiyorum" dedi.
"NE NAKDİ BAĞIŞ KABUL ETTİM, NE DE BÖYLE BİR TALEBİM OLDU"
Çaykara ifadesinde, "Seçim kampanyasında Avcılar’da 70-80 araç sahadaydı. Araçlar hangi sokakta çalıştı, kim kullandı, broşürü kim dağıttı, kim getirdi, bayrağı kaç genç astı, bunları benim takip etmem mümkün değil. Aynı şekilde seçim sürecinde ne nakdi bağış kabul ettim, ne de böyle bir talebim oldu. Zaten Avcılar Belediyesi partimizin kalesi olup, bu yüksek bütçede bir seçim çalışması yürütme ihtiyacı bulunmamaktadır." dedi.
HAKAN BAHÇETEPE: KAZI İNİNİ UZATMAMIZ SÖZ KONUSU DEĞİLDİR
Şüpheliler arasındaki Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hakan Bahçetepe ise "Aziz İhsan Aktaş isimli şahsı tanımıyorum. Ben 2019 yılında CHP Gaziosmanpaşa İlçe Başkanı olarak göreve başladım. Herhangi bir belediyeden değil, bizzat CHP Genel Merkezi'nden ilçe başkanlıklarına araç tahsisi yapılır. Yapılan araç tahsisi lojistik destek amaçlıdır. Aziz İhsan Aktaş’ın kardeşine ait olduğu tespit edilen beyaz renkli Renault marka araç şahsıma değil, başında bulunduğum ilçe başkanlığına tahsisen verilmiştir. Aracın ne kadar süre ilçe başkanlığında kaldığını bilmiyorum. Bu araç çeşitli yardımlar, maske ya da tekerlekli sandalye gibi yardımlarda kullanılmıştır." şeklinde konuştu.
"İDDİA EDİLDİĞİ GİBİ KAZI İZNİNİ UZATMAMIZ SÖZ KONUSU DEĞİLDİR"
Bahçetepe ifadesinde, "Sormuş olduğunuz Özer Ayık ile 2 kere belediye binasında görüştüm ve kendisini bir akaryakıt firmasının yöneticisi olarak bilirim. Tarafıma, bahsi geçen şirket yöneticisi olan Özer Ayık’ın 300 bin dolar verdiği iddiası gerçek dışıdır. Söz konusu kazı izni belediye meclisinden oy birliğiyle ve meclisteki sayısal çoğunluğun benim partimin dışında AK Partili üyelerden oluşan bir heyet tarafından ve yine benden önceki belediye başkanının söz konusu kazı iznine onay havalesi vermesi sonucunda gerçekleşen bir kazı iznidir. Bu süreçten öncesinde belediye imar ve hukuk komisyonundan da yine çoğunluğun benim partimin dışında olduğu bir temsil komisyonunun oy birliği ile geçmiştir. İddia edildiği gibi kazı iznini uzatmamız söz konusu değildir. Nisan 2024’te seçildiğim başkanlık görevimden iki ay gibi kısa süre sonrasında belediye meclisinden izin geçmiştir" dedi.
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