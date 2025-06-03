CHP'li belediyelere yolsuzluk soruşturması: 36 şüpheli adliyede
CHP'li belediyelere yönelik hafta sonu yapılan 4 ayrı yolsuzluk soruşturmasında gözaltına alınan 36 kişi adliyeye sevk edildi. Gece saatlerinde adliyeye sevk edilen bir kişi tutuklandı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, İBB'ye yönelik yolsuzluk soruşturması, Aziz İhsan Aktaş'ın elebaşı olduğu öne sürülen suç örgütü soruşturması, Büyükçekmece Belediyesi ile Beşiktaş Belediyesi Kültür ve Sosyal İşleri Müdürlüğüyle ilgili soruşturmalar kapsamında gözaltına alınan 36 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.
36 kişi, sabah erken saatlerde Bayrampaşa Devlet Hastanesi'ne getirildi. Bir kişi sağlık sorunları nedeniyle serbest bırakılırken bir kişi ise gece saatlerinde adliyeye sevk edilip tutuklandı.
Hastanede sağlık kontrolünden geçirilen aralarında belediye başkanları ve belediye başkan yardımcılarının da bulunduğu 36 kişi, Çevik Kuvvet otobüsleriyle Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na sevk edildi.
NE OLMUŞTU?
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen 4 ayrı yolsuzluk soruşturması kapsamında 31 Mayıs'ta düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda, eski CHP Milletvekili Aykut Erdoğdu, Avcılar Belediye Başkanı Utku Caner Çaykara, Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hakan Bahçetepe, Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün, Ceyhan Belediye Başkanı Kadir Aydar ve Seyhan Belediye Başkanı Oya Tekin'in de aralarında bulunduğu toplam 36 şüpheli gözaltına alınmıştı.
Ekiplerin firari durumdaki zanlıları yakalamaya yönelik çalışmaları sürüyor.
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