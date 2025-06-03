CHP'li belediyelere yolsuzluk soruşturması: 36 şüpheli adliyede

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, İBB'ye yönelik yolsuzluk soruşturması, Aziz İhsan Aktaş'ın elebaşı olduğu öne sürülen suç örgütü soruşturması, Büyükçekmece Belediyesi ile Beşiktaş Belediyesi Kültür ve Sosyal İşleri Müdürlüğüyle ilgili soruşturmalar kapsamında gözaltına alınan 36 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.



36 kişi, sabah erken saatlerde Bayrampaşa Devlet Hastanesi'ne getirildi. Bir kişi sağlık sorunları nedeniyle serbest bırakılırken bir kişi ise gece saatlerinde adliyeye sevk edilip tutuklandı.



Hastanede sağlık kontrolünden geçirilen aralarında belediye başkanları ve belediye başkan yardımcılarının da bulunduğu 36 kişi, Çevik Kuvvet otobüsleriyle Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na sevk edildi.