CHP'li belediyesi meclis üyesinin evinde cesedi bulundu: İntihar mı, cinayet mi?

CHP'den, Bursa Büyükşehir ve Osmangazi Belediyesi Meclis Üyesi olan Avukat Feyyaz Alptuğ Memişoğulları’ın evinden, sabah eşi işe gittikten sonra tek el silah sesi duyuldu.

Komşuların ihbarı üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Ekipler, Memişoğulları’nı başından vurulmuş olarak bulundu.

İNTİHAR MI, CİNAYET Mİ?

Yaşamına son verdiği düşünülen Alptuğ Memişoğlları'nın cenazesi, savcılık incelemesinin ardından otopsi için Bursa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

SORUŞTURMA SÜRÜYOR



Olay yerinde yapılan incelemede tabanca ve boş bir kovan bulunurken, soruşturma sürüyor.