CHP'li belediyesi meclis üyesinin evinde cesedi bulundu: İntihar mı, cinayet mi?

Bursa Büyükşehir Belediyesi ve Osmangazi İlçe Belediye Meclis Üyesi Feyyaz Alptuğ Memişoğulları, evinde başından vurulmuş halde bulundu. Olayın intihar mı yoksa cinayet mi olduğu ise otopsi raporu sonucu belli olacak.

CHP'li belediyesi meclis üyesinin evinde cesedi bulundu: İntihar mı, cinayet mi?

CHP'den, Büyükşehir ve Osmangazi Belediyesi Meclis Üyesi olan Avukat Feyyaz Alptuğ Memişoğulları’ın evinden, sabah eşi işe gittikten sonra tek el silah sesi duyuldu.

Komşuların ihbarı üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Ekipler, Memişoğulları’nı başından vurulmuş olarak bulundu. 

İNTİHAR MI, Mİ?

Yaşamına son verdiği düşünülen Alptuğ Memişoğlları'nın cenazesi, savcılık incelemesinin ardından otopsi için Bursa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

SORUŞTURMA SÜRÜYOR

Olay yerinde yapılan incelemede tabanca ve boş bir kovan bulunurken, soruşturma sürüyor.

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