CHP'li Beykoz Belediye Meclis Üyesi Burak Korkmaz gözaltına alındı

Beykoz Cumhuriyet Başsavcılığınca, Beykoz Belediye Başkanvekili Özlem Vural Gürzel ve Meclis Üyesi Özgür Özçelik'in, Korkmaz hakkında bir sosyal medya hesabından gerçeğe aykırı ve iftira içerikli paylaşımlar yaptığı gerekçesiyle şikayetçi olması üzerine soruşturma başlatıldı.

Korkmaz, polis ekiplerince gözaltına alındı.

Şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.