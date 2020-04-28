CHP'li Canan Kaftancıoğlu ifadeye çağrıldı

28.04.2020 - 11:24
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Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun'un evinin fotoğraflanmasıyla ilgili CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu ifadeye çağrıldı.
İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, Altun’un evinin fotoğraflarını çeken CHP Üsküdar İlçe Başkanı Suat Özçağdaş hakkında “özel hayatın gizliliğini ihlal" suçlamasıyla soruşturma başlatmıştı.
Kaftancıoğlu, CHP Üsküdar İlçe Başkanı Özçağdaş hakkında soruşturma başlatıldıktan sonra sosyal medya hesabından açıklama yapmıştı.
Altun’un avukatı Sezgin Tunç’un yaptığı suç duyurusu üzerine de Özçağdaş’a partisinin talimat verdiğini söyleyen Kaftancıoğlu hakkında soruşturma başlatıldı.
Kaftancıoğlu'nun "suçu ve suçluyu övme, suça azmettirme" suçlarından başlatılan soruşturma kapsamında ifadeye çağrıldığı öğrenildi.
CHP'li başkanın bu hafta içinde hakkındaki suçlamalarla ilgili ifade vermesi bekleniyor.