CHP'li Dursun Çiçek, ön seçim için imza toplamaya başladı
Eski Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İstanbul Milletvekili Dursun Çiçek, CHP'nin cumhurbaşkanı adayını belirlemek için yapacağı ön seçimde aday olmak amacıyla imza topladığını açıkladı.
CHP'de 23 Mart'ta yapılacak cumhurbaşkanı adayının belirleneceği ön seçime yönelik hazırlıklar sürüyor.
CHP Grup Başkanlığı'nı ziyarete gelen Dursun Çiçek, Meclis'e girişinde gazetecilerin sorularını yanıtladı.
"TEK ADAYLA ÖN SEÇİMİ ZORLAMAK, PARTİMİZİ DE SEÇİMİ DE ZORA SOKAR"
CHP'nin cumhurbaşkanı adayını belirlemek için yapacağı ön seçimde aday olmak istediğini açıklayan Çiçek, şöyle konuştu:
"Tek adayla bir ön seçim demokratik de etik de değil. Tek adayla ön seçimi zorlamak, partimizi de seçimi de zora sokar. Biz ön seçimde tecrübeliyiz. 2015'te de İstanbul'daki ön seçimde 2. Bölge'de ikinci çıkmıştık. Bu kez de Sayın İmamoğlu ile beraber, başka adaylar da çıkacak inşallah hep birlikte 1,5 milyondan fazla CHP üyesinin karşısına çıkacağız ve adayımızı belirleyeceğiz."
"YETERLİ İMZA SAYISINI BULACAĞIZ"
Ön seçimde aday olabilmek için 20 milletvekilinin desteğini alması gerektiğinin hatırlatılması üzerine Çiçek, imza toplamak için milletvekilleriyle görüşmelerine devam ettiğini söyledi.
Çiçek, "Yeterli imza sayısını bulacağız. Meclis'in kapalı olması süreci uzattı ama akşama kadar toplamayı bekliyoruz. Yoksa yarın da devam edeceğiz." dedi.
Çiçek, adaylık için destek istediği 40 milletvekilinden şu ana kadar 5'inin olumlu dönüş yaptığını dile getirdi.
ÇİÇEK'İN KIZI, İMAMOĞLU'NU DESTEKLEYECEĞİNİ AÇIKLAMIŞTI
Kızının, ön seçimde İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu destekleyeceğini açıkladığının hatırlatılması üzerine Çiçek, "Fikirlerine saygı duyarım. Bizim aile demokratik bir aile." diye konuştu.
CHP'DE GÜNDEM ADAYLIK ÖN SEÇİMİ
CHP, cumhurbaşkanı adayını belirlemek için başlattığı ön seçim sürecinde yarışacak adaylarını 22 Şubat Cumartesi günü yapılacak Merkez Yönetim Kurulu (MYK) toplantısı sonrası açıklayacak.
Cumhurbaşkanı adayı olabilmek için en az 20 milletvekilinin imzası gerekiyor. Bu nedenle CHP’nin Meclis grubunda cumhurbaşkanı adaylığı için milletvekilleri imza atmaya devam ediyor.
17 Şubat’ta başlayan imza süreci 21 Şubat Cuma günü saat 17.00'de tamamlanacak.
Şimdiye kadar 100’den fazla milletvekilinin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun adaylığı için imza attığı belirtiliyor.
CHP’nin 133 milletvekili bulunuyor, cumhurbaşkanı adayı olabilmek için 20 milletvekili imzası yeterli olacak ama milletvekillerinin tamamının İmamoğlu için imza verip vermeyeceği merak konusu.
Ön seçime karşı çıkan ve eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na yakınlığıyla bilinen 10'a yakın milletvekilinin imza atmayacağı ifade ediliyor.
İmamoğlu'nun 21 Şubat Cuma günü avukatı aracılığı ile ön seçimde adaylık başvurusu yapacağı öğrenildi.
Öte yandan geçtiğimiz hafta CHP'li 21 il belediye başkanı, İmamoğlu'na "Cumhurbaşkanı adayı ol" çağrısı yapmıştı.
Edinilen bilgiye göre, CHP'li büyükşehir belediye başkanlarından da İmamoğlu'na adaylık çağrısı gelebilir.
Meclis'te toplanan imzalar, cumartesi günü yapılacak MYK’ya sunulacak. Cumartesi günü CHP’nin 23 Mart'ta yapılacak ön seçimde yarışacak cumhurbaşkanı adayı ya da adayları ilan edilecek.
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