CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, Mecliste düzenlediği basın toplantısında, yerel seçimlere yönelik anket sonuçlarını paylaştı.

Altay, yerel seçimlere yönelik anket sonuçlarına ilişkin bir soru üzerine şunları söyledi:

"Ankara için bir tereddüt yok. İzmir malum ilan edildi bile. Adana, Mersin, Antalya, Eskişehir, Hatay ile ilgili tereddüt taşımıyoruz. Bursa'da birkaç puan önde gidiyoruz. İstanbul'da da an itibarıyla öndeyiz. 10 Mart'ta herkes İstanbul'u CHP'nin aldığını tayin ve tespit edip kabullenecek."

Altay, neden 10 Mart tarihini verdiğinin sorulması üzerine, ekonomik ve toplumsal gidişatın 31 Mart'ın beklenmesine gerek bırakmayacağını öne sürdü.

"ÇILDIRACAK"

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Anketlere güvenmiyorum." ifadelerine yönelik değerlendirmesi sorulan Altay, "Erdoğan, halkın kendisini gözünden ve gönlünden düşürdüğü için anketlerde böyle sonuçlar çıktığını görse kendisi açısından belki sağlıklı tedbirler alabilir." dedi.

Başka bir soruya karşılık da Altay, "Daha dur, Tayyip Erdoğan anket sonuçlarını gördükçe küsmek şöyle dursun, çıldıracak." ifadesini kullandı.

Gündeme ilişkin değerlendirmelerinden öne çıkan bölümler şöyle:

(Kılıçdaroğlu - Akşener ortak mitingi) "Aydın, Balıkesir ve Denizli belirlendi ancak il sayısının artması muhtemel."

(HDP'nin kapatılmasına yönelik söylemler) "Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı, eğer bir siyasi parti ile bir terör örgütü arasında ilişki arıyorsa önce AKP-FETÖ, AKP-PKK, AKP-IŞİD arasındaki ilişkiye baksın, sonra HDP-PKK arasındaki ilişkiye de baksın, bir mahzuru yok... HDP ile resmi bir ittifakımız yok, HDP'yi terörist bir parti olarak da görmüyoruz. Terör örgütü PKK'dır. HDP'nin milletvekili TBMM kürsüsünde oturup başkanlık ediyorken, sen altına kırmızı plaka vermişken, bu partiyi 'terör örgütü' olarak niteleyemezsin. Ceketini ilikliyorsun, HDP'li Meclis başkanvekilinden parmak kaldırıp söz istiyorsun, verirse konuşuyorsun, vermezse konuşmuyorsun.

PKK bir terör örgütüdür; devlet bununla kesin, katı ve amansız mücadele yapmalıdır. Bu konuda devletin yanındayız. Ama 6 milyon oy almış bir siyasi parti olan HDP'yi terör örgütü olarak nitelerseniz, Türkiye'ye yapılabilecek en büyük kötülüğü yaparsınız, Kürtler'in yarısını terörize edersiniz ve Türkiye'yi coğrafi olarak değil ama kafalarda bölmüş olursunuz."



(Erdoğan'ın "CHP-PKK ilişkisi" iddiası) "Erdoğan'ın PKK ile ilişkisi, onların iddia ettiği şekliyle, HDP'nin PKK ile ilişkisi kadar vardır."

(Yargıtay Başkanı İsmail Rüştü Cirit'in olası af konusundaki açıklamaları) "Af meselesiyle ilgili Yargıtay Başkanı'nın görüş belirtmeye hakkı yoktur. Onun işi değildir... Seçime giderken af meselesini gündeme getirmek, siyaseten hem edepsizliktir hem de görevi kötüye kullanmaktır."

(Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın açıklamaları) "16,5 yıldır yürütülen iş ve işlemleri bir kalemde silip, yeni bir vergi reformundan bahsetmek milletin aklıyla alay etmektir, alemi kör, herkesi sersem zannetmektir."

(Tanzim satış noktaları) "Bu uygulamayla milletin aklıyla alay ediliyor. Yolsuzluk, yoksulluk ve yasakların üstüne yalanı ve yağmayı da ekleyerek Türkiye'yi 5-Y cenneti haline getirdiler. 6'dan Allah korusun."