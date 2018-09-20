Son dakika haberi! Yargıtay 16. Ceza Dairesi, CHP İstanbul Milletvekili Enis Berberoğlu'na, durdurulan MİT tırları görüntülerini eski Cumhuriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Can Dündar'a ilettiği iddiasıyla yargılandığı davada, "gizli kalması gereken bilgileri açıklamak" suçundan verilen 5 yıl 10 ay hapis cezasını onadı, milletvekilliği sona erinceye kadar cezasının infazının durdurulmasına ve salıverilmesine karar verdi.

Enis Berberoğlu, durdurulan MİT tırları görüntülerini eski Cumhuriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Can Dündar'a verdiği iddiasıyla yargılandığı davada 5 yıl 10 ay hapis cezası almış, kararın temyiz edilmesi üzerine dosya Yargıtay 16. Ceza Dairesine gelmişti.



Yargıtay 16. Ceza Dairesi, temyiz incelemesini esastan tamamladı.



Daire, oy çokluğuyla Berberoğlu'na, "devletin güvenliği, iç veya dış siyasal yararları bakımından niteliği itibarıyla gizli kalması gereken bilgileri açıklamak" suçundan verilen 5 yıl 10 ay hapis cezasını onadı. Ayrıca, Anayasa'nın 83/3. maddesi uyarınca milletvekilliği sona erinceye kadar Berberoğlu'nun cezasının infazının durdurulmasına ve salıverilmesine karar verildi.

ENİS BERBEROĞLU TAHLİYE EDİLDİ



Yargıtay 16. Ceza Dairesi'nin, milletvekilliği sona erinceye kadar cezasının infazının durdurulmasına karar verdiği CHP İstanbul Milletvekili Enis Berberoğlu, cezaevinden tahliye edildi.



Maltepe Cezaevi'nden çıkan Berberoğlu, ailesi ve partililer tarafından karşılandı. Burada gazetecilerin sorularını yanıtlayan Berberoğlu, en çok eşini ve kızını özlediğini belirterek, şunları söyledi:



"Bir CHP milletvekili olarak Maltepe Cezaevi'ne girdim, yine bir milletvekili olarak dışarı çıkıyorum. Takdir edersiniz ki yaşadığım aşağı yukarı 16 aylık süreç, üzerinde düşünülecek, Türkiye'nin karar vermesini gerektirecek bir süreç. Beni mazur görün, birkaç gün aileme, partime bir danışayım bundan sonraki hareket tarzımı anlayayım, ilginize teşekkür ederim. Özellikle eski meslektaşlarım, medyanın Maltepe Cezaevi'nde beni hiç yalnız bırakmadığının farkındayım."



Berberoğlu, bir soru üzerine, "16 aydır tecritte yaşıyorum, az konuşmaya alıştık, siz de alışın." dedi.



Konuşmanın ardından Berberoğlu, buradan ayrıldı.

TBMM BAŞKANI YILDIRIM, ENİS BERBEROĞLU'NUN EŞİNİ ARADI

TBMM Başkanı Binali Yıldırım, Enis Berberoğlu'nun eşini arayarak mahkeme tarafından verilen tahliye kararından dolayı duyduğu memnuniyeti ifade ederek, geçmiş olsun dileklerini iletti.

KILIÇDAROĞLU: BU AKŞAM KENDİSİ İLE KUCAKLAŞACAĞIM



CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Yargıtay'ın Enis Berberoğlu ile ilgili kararına ilişkin gazetecilere açıklama yaptı.



CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, "Enis beyle ilgili verilen karar sonucu, Enis bey tahliye olacak. Bu akşam kendisiyle buluşacağım, kucaklaşacağım. Ama kararın kendisini görmediğim için şu anda yorum yapmayı çok doğru bulmuyorum. Kendisini de dinleyeceğim." ifadelerini kullandı.



CEZA HUKUKÇUSU PROF. ERSAN ŞEN, ENİS BERBEROĞLU'NUN TAHLİYE KARARINI DEĞERLENDİRDİ

DAHA ÖNCE "DURMA" TALEBİ REDDEDİLMİŞTİ



24 Haziran'da yapılan milletvekili genel seçiminde yeniden milletvekili seçilen Enis Berberoğlu'nun avukatları, Yargıtay 16. Ceza Dairesine başvurarak, Berberoğlu hakkındaki davanın durmasını talep etmiş, Yargıtay 16. Ceza Dairesi, bu talebi reddetmişti.



MAHKEME "CASUSLUK" SUÇUNDAN CEZA VERMİŞTİ



Enis Berberoğlu, durdurulan MİT tırları görüntülerini eski Cumhuriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Can Dündar'a verdiği iddiasıyla İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesinde yargılandı.



Mahkeme, Berberoğlu'nu, "devletin güvenliği veya iç veya dış siyasal yararları bakımından niteliği itibarıyla gizli kalması gereken bilgileri siyasal veya askeri casusluk maksadıyla açıklamak" suçundan 25 yıl hapis cezasına çarptırdı ve tutukladı.



Dava dosyası, itiraz üzerine İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi (İstinaf) 2. Ceza Dairesine geldi. Daire, yerel mahkemenin kararını esastan bozarak dosyayı İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesine gönderdi.



İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi ise İstinaf Mahkemesinin bozma kararını usul ve yasaya aykırı bularak, dosyayı iade etti.



Dosyayı yeniden ele alan İstinaf Mahkemesi, bu kez Enis Berberoğlu'na "casusluk" suçundan değil, "devletin güvenliği, iç veya dış siyasal yararları bakımından niteliği itibarıyla gizli kalması gereken bilgileri açıklamak" suçundan 5 yıl 10 ay hapis cezası verdi ve tutukluluğunun devamına hükmetti.



Bu kararı İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi Cumhuriyet Savcısı temyiz etti. Savcılık, Berberoğlu'nun "casusluk" suçundan cezalandırılması talepli temyiz dilekçesini Yargıtaya göndermişti. Dilekçede, Berberoğlu'nun, "devletin güvenliği veya iç veya dış siyasal yararları bakımından niteliği itibarıyla gizli kalması gereken bilgileri siyasal veya askeri casusluk maksadıyla açıklama" suçundan cezalandırılması talep edilmişti.

