CHP'li Eren Yıdırım'a tahliye

02.06.2020 - 15:36 | Son Güncelleme : 02.06.2020 - 15:43
Adana'da, Vefa Sosyal Destek Grubu'nun çalışmasını engellemeye çalıştıkları iddiasıyla tutuklanan CHP Yüreğir Gençlik Kolları Başkanı Eren Yıldırım tahliye edildi.
Yıldırım, Vefa Sosyal Destek Grubu'nun Yüreğir Kaymakamlığı önünde Kaymakam Oğuzhan Bingöl'ün de katılımıyla gerçekleştirdiği yardım dağıtımı sırasında saldırıya uğraması olayıyla ilgili gözaltına alınmıştı.
Sonrasında serbest bırakılan Yıldırım, savcılığın itirazı üzerine yeniden gözaltına alınarak tutuklanmıştı.
CHP'nin avukatı Celal Çelik, Yıldırım hakkındaki tahliye kararını Twitter hesabından yaptığı paylaşımla duyurdu.
Yüreğir CHP Gençlik Kolları Başkanı Eren Yıldırım, nihayet tahliye edildi!— Celal ÇELİK (@CelikBaskan06) June 2, 2020