CHP'li Erkek'ten ''Adalet Bakanı olacağım'' açıklaması

Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun 14 Mayıs seçimlerini kazanması halinde kabine ve üst bürokraside kimlerle çalışacağı merak ediliyor.



Habertürk'te konuşan CHP Genel Başkan Yardımcısı Muharrem Erkek, kurulacak yeni kabinede Adalet Bakanı olacağının sinyalini verdi.



Erkek, "Sayın Cumhurbaşkanımız takdir ederse kabinede Adalet Bakanı olarak görev yapacağım." dedi.



Bakanlık iddialarına ilişkin açıklamalarda bulunan Muharrem Erkek, Kılıçdaroğlu'nun Çanakkale ve Balıkesir'in birer bakanı olacağını söylediğini aktardı.



Kendisinin de iktidara geldiklerinde Adalet Bakanı olarak görev yapacağını ifade eden Erkek, ''Hiç kimsenin şahsi kaygısı yok. Sayın Cumhurbaşkanımız takdir ederse evet kabinede Adalet Bakanı olarak görev yapacağız. Bu konuda çalışmalar sürdürüyoruz.'' diye konuştu.



Muharrem Erkek şöyle devam etti:



''Önce Cumhurbaşkanımız yemin ederek göreve başlasın. Cumhurbaşkanı ve Cumhurbaşkanı yardımcıları istişare edecekler ve sonuçta Cumhurbaşkanımız görev yapacak bakanları açıklayacak. 6 Şubat'ta bu sistem ve parti devleti enkazda kaldı. Devletin kolonlarının da kesildiğini gördük. Bu kadro devleti adalet ve liyakat temelinde inşa edecek."

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