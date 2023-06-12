CHP'li eski başkan 5'inci kattan düştü

Rize CHP Kadın Kolları eski başkanı Nurdan Tavukçuoğlu Ardal, oturduğu apartmanın 5’inci katındaki dairesinde cam silerken, dengesini kaybederek düştü. Ağır yaralanan Ardal, hastanede tedaviye alındı.

CHP'li eski başkan 5'inci kattan düştü

Çarşı Mahallesi Hacı Eşref Caddesi’nde 2 çocuk annesi Nurdal Tavukçuoğlu Ardal, binanın 5'inci katında oturduğu evinin camlarını temizlerken dengesini kaybederek metrelerce yükseklikten beton zemine düştü.

Ağır yaralanan Ardal, ihbarla çağrılan ambulansla Rize Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Yoğun bakım servisinde tedaviye alınan kadının, hayati tehlikesinin olduğu belirtildi.

Rize Kadın Kolları eski başkanı olan Ardal’ın 14 Mayıs'ta 28'inci Dönem Milletvekili Genel Seçimi'nde partisinden milletvekili aday adayı olduğu öğrenildi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı

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