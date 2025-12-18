CHP'li eski başkan Handan Toprak Benli'ye 10 yıl 5 ay hapis cezası

Avcılar Belediyesi tarafından 2015-2016 yıllarındaki ihalelerde yolsuzluk yapıldığı iddiasıyla Erkan Karaarslan ile birlikte CHP'li Avcılar Belediyesi ihale komisyon başkanı ve üyelerinin de aralarında olduğu 25 sanığın yargılandığı davada karar belli oldu.

ESKİ BAŞKANA HAPİS CEZASI

Küçükçekmece 6. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada Hanay Handan Toprak Benli İhaleye fesat karıştırma, resmi belgede sahtecilik, özel belgede sahtecilik suçlamalarından toplamda 10 yıl 5 ay hapis cezası aldı.

Ayrıca Benli hakkında görevi kötüye kullanma suçundan 2 yıl hapis cezası verildi, ancak hükmün açıklanması geri bırakıldı.

Bazı belediyelere danışmanlık yaptığı belirtilen Erkan Karaarslan ise, ihaleye fesat karıştırma suçundan 5 yıl 6 ay, zincirleme şekilde görevi kötüye kullanmaya azmettirme suçundan 1 yıl 9 ay 5 gün, zincirleme şekilde kamu görevlisine resmi belgede sahteciliğe azmettirme suçundan 5 yıl 6 ay, özel belgede sahtecilik suçundan 2 yıl 9 ay, malvarlığını yurt dışına çıkarma suçundan 3 yıl 4 ay hapis cezası aldı.

Davada diğer sanıklar için de farklı oranlarda cezalar verildi.