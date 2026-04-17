CHP'li Eşme Belediyesi'ne yolsuzluk soruşturması

Uşak'ın Eşme Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk soruşturması başlatıldı.

Soruşturma kapsamında Eşme Belediyesi'nin Cumhuriyet Halk Partili Belediye Başkanı Yılmaz Tozan gözaltına alındı.

Tozan'ın eşi de gözaltına alınan isimler arasında yer alıyor. Soruşturma kapsamında başkan ve başkanın eşi dahil beş kişi gözaltında bulunuyor.

BELEDİYE BİNASINDA ARAMA YAPILDI

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından belediye binasında arama yapıldı. Yapılan aramada bazı dijital materyallere el konuldu.

Polis ekipleri hakkında gözaltı kararı bulunan bir kişiyi arama çalışmalarını ise sürdürüyor.