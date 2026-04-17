CHP'li Eşme Belediyesi'ne yolsuzluk soruşturması
17.04.2026 09:47
Son Güncelleme: 17.04.2026 10:09
Soruşturma kapsamında belediye binasında arama yapıldı.
Uşak'ta irtikap soruşturmasında Cumhuriyet Halk Partili Eşme Belediye Başkanı Yılmaz Tozan ile eşi dahil beş kişi gözaltına alındı.
Uşak'ın Eşme Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk soruşturması başlatıldı.
Soruşturma kapsamında Eşme Belediyesi'nin Cumhuriyet Halk Partili Belediye Başkanı Yılmaz Tozan gözaltına alındı.
Tozan'ın eşi de gözaltına alınan isimler arasında yer alıyor. Soruşturma kapsamında başkan ve başkanın eşi dahil beş kişi gözaltında bulunuyor.
BELEDİYE BİNASINDA ARAMA YAPILDI
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından belediye binasında arama yapıldı. Yapılan aramada bazı dijital materyallere el konuldu.
Polis ekipleri hakkında gözaltı kararı bulunan bir kişiyi arama çalışmalarını ise sürdürüyor.
YILMAZ TOZAN KİMDİR?
Uşak'ın Eşme Belediye Başkanı Yılmaz Tozan, 31 Mart 2024'teki yerel seçimde Cumhuriyet Halk Partisi'nden belediye başkanı seçildi. Tozan, ilçedeki oyların yüzde 54,58'ini almıştı.
1973 yılında Eşme'de doğan Tozan, 2014 yılında CHP adına Uşak İl Genel Meclisi üyesi seçilmişti.