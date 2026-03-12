CHP'li Görele Belediye Başkanı Hasbi Dede tahliye edildi

"Çocuğa karşı cinsel taciz" suçlamasıyla yürütülen soruşturma kapsamında geçtiğimiz ay tutuklanan Giresun'un Görele ilçesinin CHP'li Belediye Başkanı Hasbi Dede hakkında yeni gelişme yaşandı.

10 Şubat'ta tutuklanan Dede, hakim karşısına çıktı.

Duruşmada mağdur olduğu belirtilen T.T. ile annesi N.T.'nin ifadeleri dinlenirken sanık avukatlarının yanı sıra T.C. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı avukatı da mağdur kız çocuğu T.T.'nin avukatı olarak davaya müdahil olarak katıldı.

ARA KARARDA TAHLİYE EDİLDİ

Mağdur ve sanığın ifadelerinin alınmasının ardından mahkeme ara kararını verdi.

Mahkeme heyeti, Dede'nin tutuksuz yargılanmasına hükmetti.

Dede hakkında haftada iki gün karakola imza verme şeklinde adli kontrol tedbiri uygulanmasına karar verildi.

İSTENEN CEZA

Dede hakkında "çocuğa karşı cinsel taciz" suçundan 6 aydan 3 yıla kadar hapis cezası talep ediliyor.

NE OLMUŞTU?

Son Mahalli İdareler Genel Seçimi'nde CHP'den Görele Belediye Başkanı seçilen Hasbi Dede, şikayet üzerine başlatılan soruşturmada ifadeye çağrılmış ve hakkında yurt dışına çıkış yasağı adli kontrol tedbiri uygulanmasına karar verilmişti.

Görele Cumhuriyet Başsavcılığı'nın itirazı üzerine 10 Şubat'ta tekrar ifadeye çağrılan Dede, sevk edildiği nöbetçi hakimlikçe "çocuğa karşı elektronik haberleşme araçlarının sağladığı kolaylıktan faydalanmak suretiyle cinsel taciz" suçlamasıyla tutuklanmıştı.

Dede, İçişleri Bakanlığınca 12 Şubat'ta Görele Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılmıştı.

YAZIŞMALARI REDDETMİŞTİ

Mesajlaşma uygulaması WhatsApp üzerinden 16 yaşındaki kız çocuğu ile aralarında geçtiği öne sürülen yazışmaları reddeden Dede, sosyal medya hesaplarının başka kişiler tarafından da kullanıldığını, uygulamanın belediyeye ait iletişim araçlarında açık olduğunu iddia etmişti.