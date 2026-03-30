CHP'li Göreli belediye başkanından şikayetçi olmuştu. Taciz davası sürerken kaza geçirdi, yaşamını yitirdi

TACİZ DAVASININ GEÇMİŞİ

Çocuğun annesi Görele Belediyesi'nde çalışıyordu. Belediye Başkanı Hasbi Dede'nin çocuğa taciz içerikli mesajlar attığı iddia edilmişti.

Dede, 11 Şubat’ta "çocuğa cinsel taciz" suçlamasıyla tutuklandı. Bir gün sonra İçişleri Bakanlığı kararıyla görevinden uzaklaştırılmıştı.

Görele Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede Dede’ye dokuz aydan dört yıl altı aya kadar hapis cezası istendi.

Belediye başkanı, 12 Mart’ta ilk duruşmada tahliye edildi. İkinci duruşma 24 Nisan'da yapılacak.