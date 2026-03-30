CHP'li Göreli belediye başkanından şikayetçi olmuştu. Taciz davası sürerken kaza geçirdi, yaşamını yitirdi
30.03.2026 20:04
Son Güncelleme: 30.03.2026 20:06
Tacizle ilgili adli dava sürerken, trafik kazasında ağır yaralanan kızın beyin ölümü gerçekleşti.
CHP'li Görele Belediye Başkanı Hasbi Dede'nin tacizine maruz kaldığı iddia edilen 16 yaşındaki T.T., bir otomobilin çarpması sonucu ağır yaralandı. Çocuğun beyin ölümü gerçekleşti.
Giresun'un Görele ilçesinde daha önce CHP'li Görele Belediye Başkanı Hasbi Dede'nin sosyal medya hesabı üzerinden taciz iddiasıyla gündeme gelen ve 2 gün önce yaşanan kazada ağır yaralanan 16 yaşındaki kızın beyin ölümü gerçekleşti.
Baba Ahmet Torun, Giresun Eğitim ve Araştırma Hastanesi yoğun bakım ünitesinde tedavisi devam eden kızının yaklaşık 70 saattir yaşam mücadelesi verdiğini ancak kızının artık beyin ölümünün gerçekleştiğini söyledi.
Torun, "Uygun organlarının organ bekleyen hastalara verilmesini kabul ettik. Cenaze bilgisini ayrıca paylaşırız. Dostlar sağ olsun" dedi.
SÜRÜCÜ TUTUKLANDI
Görele Köprüsü üzerinde 28 Mart gecesi meydana gelen kazada, karşı şeride geçmek isteyen T.T.'ye A.H. yönetimindeki 28 RE 752 plakalı otomobil çarparak yaralanmasına neden olmuştu.
Emniyetteki işlemlerinin ardından A.H. çıkarıldığı Görele Adliyesinde mahkemece tutuklanarak Espiye Cezaevine gönderilmişti.
TACİZ DAVASININ GEÇMİŞİ
Çocuğun annesi Görele Belediyesi'nde çalışıyordu. Belediye Başkanı Hasbi Dede'nin çocuğa taciz içerikli mesajlar attığı iddia edilmişti.
Dede, 11 Şubat’ta "çocuğa cinsel taciz" suçlamasıyla tutuklandı. Bir gün sonra İçişleri Bakanlığı kararıyla görevinden uzaklaştırılmıştı.
Görele Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede Dede’ye dokuz aydan dört yıl altı aya kadar hapis cezası istendi.
Belediye başkanı, 12 Mart’ta ilk duruşmada tahliye edildi. İkinci duruşma 24 Nisan'da yapılacak.