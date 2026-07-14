CHP'li Güzelbahçe Belediyesi'ne yeni operasyon

İzmir'in Cumhuriyet Halk Partili Güzelbahçe Belediyesi'ne yönelik soruşturma kapsamında yeni bir operasyon yapıldı.

Operasyonda dört kişi gözaltına alındı.

Gözaltına alınanlar arasında, tutuklu belediye başkanı Mustafa Günay'ın oğlu Ahmet Günay, gelini İmran Günay ve başkanın kardeşi Hüseyin Günay oldukları öğrenildi.

Hakkında gözaltı kararı bulunan iki şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışma sürüyor.

BELEDİYE BAŞKANI TUTUKLANMIŞTI

Güzelbahçe Belediyesi'ne başlatılan soruşturmada ilk operasyon mayıs ayında düzenlenmişti .

Gözaltına alınan Güzelbahçe Belediye Başkanı Mustafa Günay ile imar müdürü tutuklanmış, üç kişi hakkında ise adli kontrol kararı verilmişti.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamada Günay ve diğer şüphelilere suç işlemek amacıyla örgüt kurma, üye olma, rüşvet, görevi kötüye kullanma ve imar kirliliğine neden olma suçlamaları yöneltilmişti.