CHP'li iki vekilin dokunulmazlık dosyaları Meclis'e sunuldu

TBMM'ye yeni dokunulmazlık dosyaları sevk edildi.

Yasama dokunulmazlığının kaldırılması hakkında Cumhurbaşkanlığı tezkereleri, Meclis Başkanlığınca, Anayasa ve Adalet Komisyonu üyelerinden kurulu Karma Komisyona havale edildi.

Karma Komisyona, CHP Grup Başkanvekili ve Ankara Milletvekili Murat Emir ile CHP Grup Başkanvekili ve İstanbul Milletvekili Gökhan Günaydın'ın dosyaları sevk edildi.

ÖZGÜR ÖZEL İLE BİRLİKTE 10 VEKİLİN DOSYASI DA SUNULMUŞTU

TBMM Başkanlığına 19 Ocak tarihinde aralarında CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in de bulunduğu 10 milletvekiline ait 14 dokunulmazlık dosyası sunulmuştu.

Dosyaları Karma Komisyona sevk edilen milletvekilleri şöyleydi:

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, CHP İstanbul Milletvekili Özgür Karabat, CHP Aydın Milletvekili Süleyman Bülbül, CHP Ordu Milletvekili Seyit Torun, İYİ Parti Grup Başkanvekili Turhan Çömez, İYİ Parti Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan, DEM Parti Hakkari Milletvekili Vezir Coşkun Parlak, DEM Parti İstanbul Milletvekili Özgül Saki, TİP İstanbul Milletvekili Ahmet Şık.

Özgür Özel'in 4, Lütfü Türkkan'ın 2 dosyası bulunuyor.

MİLLETVEKİLİNİN DOKUNULMAZLIĞININ KALDIRILMASI

Türkiye Cumhuriyeti (T.C) Anayasası'nın 83. maddesine göre milletvekilleri, görev süreleri boyunca yasama dokunulmazlığına sahip olurlar. Ancak bu koruma, ağır ceza gerektiren suçüstü hali ya da milletvekili seçilmeden önce başlatılmış bir soruşturma varsa geçerli değildir, bu hallerde Meclis kararı olmadan da yargılama yapılabilir.

Diğer bütün durumlarda ise milletvekilinin yargılanabilmesi için dokunulmazlığının TBMM tarafından kaldırılması gerekiyor. Bu süreçte Adalet Bakanlığı’nın gönderdiği fezleke, Karma Komisyon’a iletilir ve ardından Genel Kurul’da oylamaya sunulur.