CHP'li ilçe başkanına şantaj davası: 5 yıl hapsi isteniyor

Antalya’da kendisinden ayrılmak isteyen sevgilisi Şengül A.'yı (46) özel görüntülerini yaymakla tehdit edip şantaj yaptığı öne sürülen CHP Kaş İlçe Başkanı Mehmet Vural A. (42) hakkında zincirleme şantaj suçundan 5 yıl 3 aya kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.



Evli olan CHP Kaş İlçe Başkanı Mehmet Vural A. ile ilişki yaşayan Şengül A., 2023 yılında ayrılmak istediğini söyledi.



Ancak Mehmet Vural A., bu duruma karşı çıkıp Şengül A.’yı özel görüntü ve fotoğraflarını yaymakla tehdit etti.

ŞANTAJ SUÇLAMASINI REDDETTİ



Bunun üzerine Şengül A., kendisine gönderdiği tehdit ve hakaret içerikli mesajları delil gösterip Mehmet Vural A. hakkında suç duyurusunda bulundu.



Mehmet Vural A., savcılıktaki ilk ifadesinde ilişkiyi ve suçlamaları reddetti.



Kaş Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianame kapsamında BTK'dan istenen telefon kayıtlarında taraflar arasında iletişim olduğunun belirlenmesi üzerine Mehmet Vural A. ilişkileri olduğunu kabul etti, tehdit ve şantaj suçlamasını reddetti.



"HER PAYLAŞIMINA ÇIPLAK RESMİNİ ATACAĞIM"



İddianamede; Mehmet Vural A.'nın Şengül A.'ya üzeri karalanmış bir fotoğraf paylaşımı göndererek, "Her paylaşımına çıplak resmini atacağım. Çocukların ölüsünü görmek uğruna yemin ettim, hadi bir dene" yazdığının belirlendiği kaydedildi.

"SENİ REZİL ETMEZSEM ADAM DEĞİLİM"



Mehmet Vural A.'nın ayrıca, "Bak bakalım porno yıldızı yapıyor muyum, meşhur olacaksın, şımarıklığının bedelini en ağırı ile ödeyeceksin. Seni rezil etmezsem adam değilim", "Ben erkeğim, sen kadınsın. Bak bakalım insan içine çıkabilecek misin hodri meydan" ifadeleri de iddianamede yer aldı.



Mehmet Vural A. hakkında zincirleme şantaj suçundan 5 yıl 3 aya kadar hapis cezası istenen iddianame Kaş Asliye Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi.



Mehmet Vural A.'nın yargılanmasına önümüzdeki günlerde başlanacak.