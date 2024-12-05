CHP'li Karkamış Belediye Başkanı istifa etti

Gaziantep'in Karkamış ilçesi belediye başkanı Mustafa Güzel, Cumhuriyet Halk Partisinden (CHP) istifa etti. Güzel, siyasi hayatına AK Parti ile devam edeceğini açıkladı.

CHP'li Karkamış Belediye Başkanı istifa etti

Karkamış Belediye Başkanı Mustafa Güzel, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde 'den belediye başkanı seçildiğini ve partisinden istifa etme kararı aldığını belirtti.

Güzel, "Gazi şehrimizin tarihi ilçesi Karkamış'a hizmet edebilmek için gereken desteği Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezinden ve yine Cumhuriyet Halk Partili diğer belediyelerden maalesef göremedik." ifadelerini kullanıp bundan sonrasi dönemde siyasi hayatına ile devam edeceğini bildirdi.

NTV’yi sosyal medyadan takip edin

Twitter Facebook

Öne Çıkan Video

Eksi netle üniversiteli oldular: Burs kazanan da var!

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...