CHP'li Karkamış Belediye Başkanı istifa etti

Karkamış Belediye Başkanı Mustafa Güzel, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde CHP'den belediye başkanı seçildiğini ve partisinden istifa etme kararı aldığını belirtti.



Güzel, "Gazi şehrimizin tarihi ilçesi Karkamış'a hizmet edebilmek için gereken desteği Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezinden ve yine Cumhuriyet Halk Partili diğer belediyelerden maalesef göremedik." ifadelerini kullanıp bundan sonrasi dönemde siyasi hayatına AK Parti ile devam edeceğini bildirdi.