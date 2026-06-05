CHP'li Kilis Belediye Başkanı Hakan Bilecen partisinden istifa etti

CHP 'de mutlak butlan kararı sonrası önemli bir gelişme yaşandı.

Kilis Belediye Başkanı Hakan Bilecen, CHP'den istifa ettiğini açıkladı.

Bilecen, yerel yönetimde önemli bir gelişme olarak değerlendirilen istifa kararının ardından bundan sonraki süreçte belediye başkanlığı görevini bağımsız statüde sürdüreceğini ifade etti.

İL BAŞKANI DA İSTİFA ETMİŞTİ

Kilis'te, geçen günlerde de CHP İl Başkanı Umut Mehmet Sapan da görevinden istifa ettiğini duyurmuştu.

HAKAN BİLECEN KİMDİR?

01 Ocak 1987 yılında Kilis'te doğan Bilecen; ilköğretim, orta öğretim ve lise eğitimini Kilis’te tamamladı.

Ufuk Üniversitesi Hukuk Fakültesi bölümünden mezun olan Bilecek, 2015 yılından beri avukatlık görevini sürdürüyor.

Bilecen 2 çocuk babasıdır.